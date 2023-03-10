Под угрозой семь миллионов жизней: врачи со всего мира забили тревогу из-за потребления соли

ВОЗ опубликовала первый доклад о необходимости сокращения потребления соли Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли. Только 5% государств в мире справляются с этой всеобщей задачей. Среднее количество съедаемой соли в сутки на одного человека в мире составляет 10,8 грамма, что более чем в два раза превышает рекомендацию ВОЗ норму в 5 граммов соли в день (одна чайная ложка) для взрослых.

Слишком много соли, получаемой с пищей, делает ее главным фактором риска заболеваний и смертей, связанных с питанием, отмечают в ВОЗ. Появляется все больше доказательств, подтверждающих связь между высоким потреблением натрия и повышенным риском таких болезней, как рак желудка, ожирение, остеопороз и заболевания почек.

Если натрий, важнейшее питательное вещество, поступает в организм с избытком, то это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти. Основным источником натрия является поваренная соль (хлорид натрия), но он также содержится в других приправах и добавках, таких как глутамат натрия, например.

По оценкам ВОЗ общемировые стремления по снижению потребления соли могут спасти 7 миллионов жизней к 2030 году. В отчете также оценивается реализация странами политики по сокращению содержания натрия в продуктах питания с помощью «Страновой оценочной карты натрия» со шкалой от 1 (самый низкий уровень реализации) до 4 (самый высокий уровень). На сегодня программа реализуется в достаточном объеме только в девяти странах: Бразилия, Чили, Чешская Республика, Литва, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Испания и Уругвай. Россия набрала 2 балла.

- Нездоровое питание является ведущей причиной смертности и болезней во всем мире, и чрезмерное потребление натрия – одна из ключевых причин, - считает доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ. – Этот отчет показывает, что большинству стран еще предстоит принять обязательные меры по снижению потребления натрия, в результате чего население этих стран подвергается риску сердечного приступа, инсульта и других проблем со здоровьем.

Комплексный подход к сокращению потребления натрия включает принятие обязательной политики и четырех мероприятий ВОЗ в программе под названием «Лучшая покупка»:

1. Переформатировать производство продуктов, чтобы они содержали меньше соли, и установить целевые показатели по количеству натрия в продуктах питания.

2. Разработка политики государственных закупок продовольствия для ограничения потребления продуктов, богатых солью или натрием, в государственных учреждениях: больницы, школы, места работы и дома престарелых.

3. Маркировка на лицевой стороне упаковки, которая помогает потребителям выбирать продукты с низким содержанием натрия.

4. Продвижение в СМИ информации по сокращению потребления соли/натрия.