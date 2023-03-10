Дмитрий Песков: Лучше искать счастье на той стороне, где нет народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, в свое время и вы, и потом даже президент комментировали ситуацию, когда после объявления частичной мобилизации в Грузию хлынул наш российский народ призывного возраста. И теперь, судя по всему, наметился обратный процесс - в связи с событиями в Грузии. Можете сейчас сказать, как в Кремле относятся к этой ситуации?

- Если вы помните, мы и тогда говорили, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают, - заметил Песков. - Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий… С легкостью - на короткую или среднюю перспективу - меняет место жительства.

Я не думаю, что это какая-то тенденция.

Конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей, но такие граждане есть.

Да, они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина.

Но, в то же время, никто им не мешает поискать счастья и на стороне.

Лучше, конечно, искать счастье на той стороне, где нет таких народных волнений (как в Грузии. -А.Г.) и где не сжигают флаги твоей Родины.

- Спасибо.

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