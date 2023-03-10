Минобороны России за время СВО уничтожило 400 военных самолетов ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил об очередных жертвах киевского режима за прошедшие сутки на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 120, на Донецком свыше 120, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 50, а на Херсонском до 20.

В этих кровопролитных боях наши воины сожгли артиллерийскую систему М777 (США), десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и машин ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: зенитный ракетный комплекс «С-300», самолет Су-27 ВВС ВСУ, 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 127 районах.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и семь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

400 - самолетов.

218 - вертолетов.

3373 - беспилотных летательных аппарата.

411 - зенитных ракетных комплексов.

8249 - танков и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4315 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8830 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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