Геннадий Зюганов: Переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР - историческое событие не только для Китая, но и для всей планеты

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Эту новость в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте.

- Привет, Саша.

- Большого друга России и вашего большого друга, товарища Си Цзиньпина, третий раз (впервые в новейшей истории Китая) избрали председателем КНР. И Владимир Владимирович Путин уже его первым поздравил. Как бы вы прокомментировали это событие?

- Я считаю, что это историческое событие не только для Китая, но и для всей планеты.

Хочу поздравить товарища Си Цзиньпина с единодушным избранием, абсолютно заслуженным.

- Вы же с ним давно знакомы…

- Близко с ним познакомился много лет назад, когда он был ещё мэром Шанхая.

Я увидел человека, который мыслит десятилетиями, столетиями, который глубоко исследовал историю своей страны и продолжал лучшие традиции, заложенные Дэн Сяопином и многими другими китайскими руководителями.

Когда в Шанхае проводилась всемирная выставка, он основал там зону Пудун, в которой работали почти 700 мировых фирм.

Я, выступая тогда перед ними, сказал: «Что же вы не боитесь ни красных китайских знамен, ни партийных билетов китайских товарищей?» Заулыбались, говорят: «Не боимся. Здесь самое выгодное приложение капитала, отличная, высокая дисциплина, хорошее отношение, трудолюбивые люди, абсолютно управляемое хозяйство. Тем более, налогов почти нет, особенно когда привозишь новейшие технологии».

Вот тогда Си Цзиньпин показал всем, как можно модернизировать страну - быстро и энергично.

- Он 10 лет, по сути дела, уже находится у власти…

- Вообще, если брать последнее столетие, то было два уникальных опыта модернизации.

Это советский опыт, когда средние темпы были около 14%, и китайский - за 30 лет рост темпов производства превысила 10%…

Большой вклад в успех Китая вносит его нынешний руководитель.

- Вы же были в Китае и в составе государственных делегаций России…

- Да, я летал вместе с президентом и на Всемирную выставку в Шанхай, и на переговоры в Пекин. Это были полезные, плодотворные поездки и визиты.

А наша партия давно заключила договор с компартией Китая.

Так вот, с приходом к власти Си Цзиньпина прозвучало такое его предложение: подпишем ещё и меморандум о тесном взаимодействии, сотрудничестве, взаимной информации. И такой документ подписан.

И, когда праздновали 100-летие Великого Октября, мы даже выпустили совместную книгу «Ветер Октября» на русском и китайском языке.

Моя работа «Глобализация и судьба человечества» была переведена на китайский язык и ее представили на выставке, посвященной юбилею Компартии Китая.

Руководитель КНР предложил сегодня вариант политики, которая является не просто китайским чудом, а - мировым опытом, мировой модернизацией.

И, я считаю, что та программа, которую наметила компартия Китая на ХХ съезде, заслуживает всеобщего внимания и поддержки.

А сегодня, когда в кризисе корчится всемирный глобализм, наше тесное партнерство и сотрудничество будет играть исключительно благодатную роль.

Си Цзиньпин готовится (и уже есть договоренность) посетить нашу страну во второй половине марта. Мы это приветствуем и будем всячески способствовать успешному осуществлению этого визита.

- Товарищ Генеральный секретарь, я знаю что ваш внук выучил уже китайский язык. А вы будете китайский язык изучать или уже изучаете?

- Я изучаю китайскую историю, культуру. Хочу, чтобы мои внуки знали все мировые языки и продвигали лучшие советские традиции.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь. Ждем вас на «Партийную среду» на Радио «Комсомольская правда».

- Давай. Пока.