Какую пенсию получают уехавшие за границу Алла Пугачева, Дмитрий Назаров и Андрей Макаревич*

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды-пенсионеры, которые уехали за границу не бедствуют. У многих есть сбережения, кто-то продолжает вести бизнес на Родине, выступать или жить за счет супруга. Но все они получают приличную пенсию – ежемесячно на карту приходят деньги.

Адвокат, автор проекта «Доступное права» Сергей Романов рассказал KP.RU «Выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии. Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера».

Уехавшие за границу артисты продолжают получать и пенсии, и надбавки к ним. Раз в год придется подтверждать, что пенсионер жив - в посольстве или консульстве России за границей или в Пенсионном фонде на территории России. Проживающий за границей пенсионер может получать пенсию на счет или на карту – при уведомлении пенсионного фонда о переезде за границу выплаты могут идти не только на карту национальной платежной системы, но и на карты международных платежных систем. Либо по доверенности от пенсионера пенсию можно снимать в России. Если бы звезды стали получать пенсию от страны, куда переехали, то в ряде случаев лишились бы российских выплат. Но у наших артистов не тот случай.

Иноагент Андрей Макаревич* с четвертой женой и сыном проживают в Израиле. У музыканта есть квартира в городе Нетания - в 30 км от Тель-Авива. В Москве у Андрея Макаревича работает джаз-клуб – бар и ресторан «JAM Club» (банкеты, аренда залов, концерты). Артист сдал в аренду помещения продюсерского центра в Москве. В Израиле у лидера «Машины времени» есть небольшой бизнес – выпускает собственное вино, проводит дегустации – на них продает билеты; также у Макаревича остались есть концерты за рубежом.

Макаревичу 69 лет, он получает 2 надбавки – как ветеран труда и как народный артист. Надбавка за звание у наших артистов ощутимая. Деятели культуры с московской пропиской, у которых есть звание народный артист или заслуженный артист получают ежемесячную надбавку к пенсии – 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того работает или нет пенсионер. Таким образом к пенсии с ветеранскими (около 28 тысяч рублей) у артиста еще идет надбавка за звание «народный артист РФ» в размере 30 тысяч рублей. Итого получается почти 60 тысяч рублей.

Певец Леонтьев года не был в России, живет в Майами с женой на собственной вилле. Говорят, что год назад артист делал операцию на глаза, потом лечил колени. Валерий Леонтьев отдыхает, не работает, сбережений за длинную творческую жизнь хватит на безбедное существование. Кроме того, по слухам Леонтьев продал один из американских домов и квартиру, оставив в собственности одну шикарную виллу. В Москве у певца квартира площадью 200 кв м. 73-летнему певцу Валерию Леонтьеву начисляли пенсию как артисту балета, так он числился в СССР. С надбавкой за звание «народный артист РФ» «набегает» почти 58 тысяч рублей.

Алла Пугачева получает пенсию как народная артистка СССР тоже с надбавками – за звание; за орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней. Итого получается: около 55 тысяч рублей. Пенсию Пугачева перечисляют ее поклоннице-инвалиду. 73-летняя Пугачева с мужем и детьми живет в Израиле – у них дом в Герцлии. Муж артистки постоянно гастролирует. Однако и у самой Аллы Борисовны, и у ее мужа иноагента Максима Галкина* сбережений должно хватить на безбедную жизнь – позади долгие годы успешной карьеры и больших заработков на Родине.

Лидер группы «Аквариум» 69-летний Борис Гребенщиков давно живет в Лондоне. Одну из квартир на Родине сдает, также получает пенсионные выплаты немногим больше 20 тысяч рублей.

Актер Дмитрий Назаров с женой-артисткой уехал в Израиль. В России зрители отказались посещать антрепризные спектакли, которые возили Назаровы по регионам. И организаторы гастролей, и публика, и арендодатели площадок возмущались антипатриотичной позицией Назаровых. Пару уволили и из государственного театра МХТ им. А.П. Чехова, у Назарова отменились сериальные и киносъемки. Теперь у супругов 7 выступлений по Израильским концертным залам – исполняют русофобские частушки и стихи собственного сочинения. На Родине у Назаровых остались дом, квартира – за имуществом присматривают взрослые дети. Пенсия у 65-летнего актера со званием «народный артист» - почти 54 тысячи рублей.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича, Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.