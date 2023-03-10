"Майдан" в Грузии, незавидное будущее Украины и новая угроза: главное из большого интервью Сергея Лаврова

Глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью ведущим программы «Большая игра» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал гостем программы «Большая игра», выходящей в эфире Первого канала, и дал интервью ее ведущим.

«КП» публикует наиболее важные высказывания, сделанные главой российского МИДа:

О событиях в Грузии и Молдове

Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти.

А в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные отражает правительство и президент. Вот буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами, а отношение к ним принципиально разное.

Позиция Запада, того же Госдепартамента [США], который пафосным тоном заявляет о недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу [в Грузии], вызывает просто улыбку.

О будущем Украины

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, — разрушат Украину. По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут подзуживать политики, которым в свою очередь будет подзуживать Запад во главе с США.

О соседях России

Мне кажется, что всем странам, расположенным вокруг РФ, следует сделать выводы из того, насколько опасным является курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов Соединенных Штатов.

О диверсиях на «Северных потоках»

Эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если расследование объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, будет заблокировано, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность.

О следующей угрозе

Россия объявлена [для Запада] экзистенциальной немедленной угрозой, которую необходимо преодолеть в самые короткие сроки. А следующей угрозой (но пока еще в формулировке долгосрочного постоянного вызова) объявлен Китай. Сейчас пока Россия занимает приоритетное место в планах Запада, в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китая… Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано.