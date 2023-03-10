В России изобрели уникальный нейропротез для восстановления после инсульта

По данным клинических исследований, российская разработка также эффективна после спиномозговых травм и для реабилитации детей с ДЦП. Фото: пресс-служба Сколково

На дня регистрационное свидетельство было выдано портативному спинальному нейропротезу компании «Косима», которая уже несколько лет разрабатывает реабилитационные технологии для больных после инсульта, с травматической болезнью спинного мозга, а также у детей с ДЦП.

Устройство стимулирует структуры спинного мозга через специально разработанную электродную матрицу. И у этой технологии нет аналогов в мире. Суть заключается в многоуровневой стимуляции спинного мозга в сочетании со специальными упражнениями.

Нейропротез помогает восстановить двигательные функции и заново активировать врожденные движения рук и ног. По словам разработчиков, «он регулирует не только моторные, но и висцеральные функции: кардиоваскулярную, респираторную и мочеполовую». Такое комплексное воздействие позволяет реабилитировать пациентов даже в очень тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, исследования нейропротеза проводились в течении двух лет на клинической базе НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. По данным лечащих врачей и пациентов, использование устройства показало «значительное улучшение качества ходьбы» у пациентов после инсульта.

Фото: пресс-служба Сколково

Разработчики заявляют, что у более 80% пациентов после его использования сохраняется долгосрочный эффект. А значит, качество жизни больных с инсультом значительно улучшится.

Кроме того, спинальный нейропротез также адаптирован для восстановления детей с ДЦП. Устройство можно использовать не только в условиях клиник, но и дома.

- Наша методика базируется на прорывной технологии неинвазивной нейростимуляции спинного мозга, - говорит Сергей Черноуцан, генеральный директор компании «Косима». - Проведенные за последние два года исследования на пациентах с ДЦП и после инсульта дают основания верить в возможность восстановления двигательной функции, а не замены ее на протезы, экзоскелеты или инвалидные коляски. Мы научились не только воздействовать на пораженную функцию, но и управлять ею.

В уже недалеком будущем команда планирует создать технологию кортикально-спинального интерфейса, которая будет кодировать намерение пациента выполнять движения. Так он сможет командами головного мозга запускать стимуляцию спинного и управлять роботехническими устройствами. Еще 20 лет назад это было фантастикой, а сейчас почти реальность...