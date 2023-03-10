Хэдлайнерами фестиваля “BoogelWoogel” на курорте Роза Хутор станут “The Hatters” и “Uma2rman”

Высокогорный карнавал в 2023 году пройдет с 5 по 9 апреля Фото: Shutterstock

Этого фестиваля “BoogelWoogel” ждали два года. В пятидневный апрельский карнавал планируют уместить концерты, шоу, состязания и развлечения. Яркими обещают быть семь креативных спусков - ночной, свадебный, карнавальный, в пижамах и другие. Как рассказал директор фестиваля Никита Гирин, в этом году BoogelWoogel особенно хотелось сделать объединяющим событием, поэтому Роза Хутор встретит хэдлайнеров со всей России - группа “Марлины” приедет из Владивостока, “The Hatters” из Санкт-Петербурга и “Uma2rman” из Москвы.

Какие-то детали предстоящего фестиваля держат в секрете, но основной набор активностей известен. Помимо тематических спусков по трассе Шале, гостей ждут прыжки в бассейн, который закладывают прямо на склоне. Лучшие трюки с приземлением в воду покажут профессионалы, а все желающие смогут поучаствовать в прыжках в бассейн в карнавальных, вечерних и свадебных костюмах. Да и зрителям здесь скучно не будет.

На фестивале проведут конкурс Мисс BoogelWoogel. 10 финалисток будут бороться за почетное звание, корону и призы. Также в программе высокогорного карнавала концерты под открытым небом, квартирники, Dj-сеты, танцы, йога, мастер-классы и прочие активности.

В прошлом году праздник завершения зимнего сезона на курорте планировали как самый яркий и масштабный за всю историю. Но из-за февральских событий организаторы решили не проводить фестиваль и перенесли его на 2023 год.

Свою историю BoogelWoogel ведет с 2016 года, когда его впервые провели на горнолыжном курорте. Тогда же здесь устроили самый массовый спуск в купальниках, который попал в Книгу Рекордов Гиннеса. В пляжных костюмах спустились с гор 1008 лыжников и сноубордистов.