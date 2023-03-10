Сайра подозрительная. Технически условная

В России, напомним, массово подделывают консервы из сайры. Это началось несколько лет назад, когда рыба ушла из наших прибрежных вод. Честные производители в сложившихся условиях закупают сырье за рубежом по цене 2-3 доллара за килограмм. При такой стоимости сырья банка «Сайры натуральной» уже при выходе с завода стоит дороже 110-120 рублей. Следовательно, в рознице ее цена не может быть ниже 220-250 рублей, с учетом логистики и наценки торговых сетей. Однако в магазинах легко можно встретить “сайру” за 100 рублей и даже дешевле. Настоящие консервы из сайры такими дешевыми быть не могут. Оказалось, что некоторые заводы подделывают популярные виды консервов. В июле 2021 года Россельхознадзор уведомил правоохранительные органы о многочисленных случаях подмены сырья на более дешевое при производстве консервов из сайры.

В предыдущих материалах мы рассказали о двух способах фальсификации. И оба “завязаны” на использовании государственной информационной системы «Меркурий», в которой, напомним, должны отражаться все операции, связанные с добычей, транспортировкой, производством и продажей продуктов питания. Первый способ – производство продукции типа «Сайра натуральная», «Сайра натуральная с добавлением масла» из более дешевых видов рыбы – сельди и иваси. Производители зачастую прямо указывают в системе «Меркурий», что используют для производства консервов «Сайра натуральная», «Сайра натуральная с добавлением масла» сельдь или сардину.

Второй вариант мы описали в предыдущем материале. Компания покупает минимальный объем настоящей сайры, затем производит инвентаризацию и «выясняет», что в действительности поставлено не 30 килограммов, а 300 тонн сайры. Которые затем уходят производителям. Какая рыба на самом деле поставляется на заводы, остается загадкой. Как и то, почему все приведенные выше манипуляции не становятся объектом пристального внимания контролирующих органов сразу после допущенного нарушения.

Однако оказалось, что этим предприимчивость некоторых производителей (и недальновидность или даже наивность определенных государственных структур) не ограничивается.

Вернемся к истории с производственными транзакциями. Как мы уже писали, 11 июня 2021 года и 19 апреля 2022 года крымское ООО «Фортуна Крым» оформило транзакции (скан-копии документов есть в редакции) на производство консервов «Сайра натуральная с добавлением масла» (а также еще целого ряда видовых наименований) из сельди и иваси. Оказалось, что эти транзакции были согласованы специалистами Симферопольского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра. Об этом КП официально сообщили в Комитете по ветеринарии Республики Крым. Ответить на вопрос, почему видовое несоответствие не вызвало у ветеринаров никаких подозрений, в Госкомвете Крыма не смогли.

Производство консервов «Сайра натуральная» из сельди или других видов рыбы нарушает сразу несколько Техрегламентов Таможенного союза (ТР ТС). Как заявили КП в Роскачестве, «если зоологическое наименование сырья, фактически использованного при производстве, не соответствует названию продукции, то маркировка недостоверна. …Если в банках сельдь, а на упаковке в любом сочетании слов написано «Сайра» — это фальсификат». Кроме того, согласно статье 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки”, «не допускается в наименовании пищевой продукции указывать компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав пищевой продукции». Технические регламенты, в отличие от ГОСТов, ТУ и СТО, - это законы прямого действия, они обязательны к исполнению всеми производителями.

«Пищевая продукция, выпускаемая в обращение на рынке и соответствующая требованиям технического регламента, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – ЕАС. В качестве дополнительной информации на этикетке указывается ссылка на используемые при изготовлении продуктов стандарты (ТУ, ГОСТы), не противоречащие требованиям регламента», - говорится в официальном комментарии Роспотребнадзора.

По информации Комитета ветеринарии Крыма, ООО «Фортуна Крым» ввело в действие ТУ 10.20.25-001-00101625-2019, в соответствии с которыми «при производстве консервов «Сайра натуральная с добавлением масла», «Скумбрия натуральная с добавлением масла», «Сардина натуральная с добавлением масла» использует в качестве сырья следующих видов рыбы: сельдь, навагу, минтай, сардинеллу, сардину, пеламиду, скумбрию, допускается добавление молок и икры сельди, корюшки». Продукция, произведенная по этим техническим условиям очевидно, не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза, которые, если говорить понятным языком, запрещают производить консервы «Сайра…» из рыбы других видов. А точнее, писать на этикетке «Сайра…», если в банке сельдь или минтай.

По закону производитель может написать технические условия самостоятельно либо заказать их подрядчику: на рынке работает множество компаний, оказывающих такие услуги. А вот экспертизу получившегося документа производят в ЦСМ – центрах стандартизации и метрологии. Это региональные отделения Росстандарта. Как сообщили КП в Роспотребнадзоре, скандальные ТУ «Фортуны Крым» «согласованы Орехово-Зуевским филиалом ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области».

В ответ на запрос «Комсомольской правды» в ФБУ «Ростест-Москва» (столичный подвед Росстандарта) признали, что «Орехово-Зуевский филиал … действительно проводил экспертизу ТУ 10.20.25-001-00101652-2019 «Консервы рыбные. Технические условия» ООО «ФОРТУНА КРЫМ» и регистрацию каталожных листов продукции». Правда, в столичном «Ростесте» подчеркивают, что «целью экспертизы не являлось установление соответствия требований к продукции, изложенных в ТУ, действующим техническим регламентам». В Ростесте добавили, что, как только узнали о наличии в ТУ противоречий с действующими техническими регламентами, сразу сообщили ООО «ФОРТУНА КРЫМ» о необходимости устранить выявленные нарушения. А когда в установленный срок не получили ответа - аннулировали каталожные листы и экспертизу ТУ. В телефонном разговоре с журналистом КП представитель «Ростест-Москва» уточнила, что экспертиза ТУ имела место в 2019-2020 гг., а письмо о необходимости устранить нарушения Ростест-Москва направил «Фортуне Крым» в конце октября 2022 года.

Заместитель директора ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» Артем Чухланцев не согласен с используемой ФБУ «Ростест-Москва» трактовкой понятия «экспертиза» применительно к оценке ТУ. Он отметил, что «экспертиза» и «каталогизация» - разные понятия. «Каталожный лист – это информационный документ, который содержит общие сведения о ТУ. А экспертная работа включает оценку на полноту и правильность ссылок на технические регламенты, национальные и межгосударственные стандарты и прочие нормативно-правовые акты. Чтобы было понятно всем, можно сказать, что за каждым словом в ТУ стоит какой-то ГОСТ, какой-то норматив, и проверка этих требований и входит в экспертизу ТУ. Например, эксперты ЦСМ, с которыми работаем мы, в процессе экспертизы ТУ формируют лист замечаний, где фиксируют выявленные несоответствия стандартам и регламентам. И только после устранения замечаний выдается экспертное заключение». В случае если заказчик не исправит замечания, должно выдаваться отрицательное экспертное заключение, подчеркнул Чухланцев.

«При этом неправильно говорить, что ТУ что-то разрешает, так как в данном виде документов указываются ссылки на Технические регламенты, ГОСТы и другие стандарты. Это чистой воды манипуляция. Если производитель под наименованием «Сайра…» выпускает сардину, он прекрасно понимает, что это фальсификация. В наш центр обращались производители, которые хотели произвести имитированную сайру из другого вида, но мы объяснили им, что даже если мы это пропишем в ТУ, это не спасет их от штрафных санкций. Данные организации адекватно восприняли эту информацию, благодаря чему их фирмы не фигурируют в списке нарушителей», - рассказал Артем Чухланцев.

Представитель “АГРОПИЩЕПРОМА” напомнил, что все консервированные продукты должны проходить еще и процедуру декларирования соответствия Техническим регламентам Таможенного союза. «В соответствии с типовыми схемами декларирования производитель должен был сформировать пакет собственных доказательственных материалов, куда входят и ТУ. Кроме того, исследования должны производиться в аккредитованной лаборатории, которая имела право запросить ТУ для сверки показателей. Следовательно, производитель не предоставил в лабораторию достоверные сведения, его доказательственные материалы противоречат регламенту, и у контролирующих органов есть полное право аннулировать его декларацию и еще и оштрафовать», - считает Чухланцев.

Как выяснила КП, «Фортуна Крым» дважды декларировала продукцию на основании спорного ТУ: 07 ноября и 23 декабря 2019. Испытательные лаборатории – Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Зеленоградском АО. В Роспотребнадзоре уточнили, что указанные лаборатории не исследовали представленные образцы на соответствие ГОСТам и Техническим регламентам, так как «не было такого запроса от заказчика». Протоколы исследований были переданы заказчику на основании заключенного договора. А решение о том, какие сведения указывать в декларации на продукцию, принимает сам заказчик, напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом, в официальном комментарии Роспотребнадзора, поступившем в редакцию КП, утверждается, что Федеральная служба уже оштрафовала руководство ООО «Фортуна Крым» и само юридическое лицо по ч.1 ст. 14.43 КОАП РФ – за нарушения техрегламентов. Более того, консервы из сайры производства ООО «Фортуна Крым» внесены в перечень видов продукции, не соответствующей обязательным требованиям.

В «Ростест-Москва», в свою очередь, считают, что многочисленные публикации в СМИ о массовых случаях производства сайры в нарушение существующих норм инспирировано самими нерадивыми производителями: «...Повышенный интерес СМИ к данному вопросу мы воспринимаем как развертывание некой кампании, основной задачей которой является желание ряда недобросовестных юридических лиц, производящих продукцию, не соответствующую требованиям действующих технических регламентов, переложить ответственность за совершаемые нарушения на организации, осуществляющие экспертизу ТУ на соответствие требованиям, т.е. фактически оказывающих услуги по экспертизе правильности оформления данного документа», - говорится в комментарии ФБУ «Ростест-Москва», поступившем в редакцию КП.

В конце 2022 года региональные ЦСМ практически повсеместно приостанавливали экспертизу ТУ. Опрошенные нами эксперты уверены в том, что причина приостановки – выявленные (а точнее, обнародованные) факты производства и продажи фальсифицированных консервов из сайры на основании спорных технических условий. Как говорят представители бизнеса, сейчас Центры стандартизации и метрологии возобновили проведение экспертиз ТУ. Кроме того, как стало известно КП, процедура экспертизы будет меняться в сторону ужесточения контроля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Когда этот материал уже был написан, в распоряжении КП оказались еще два образца технических условий на производство консервов из сайры. Их предоставили новосибирские производители консервов ООО «СОК ФИШ» и ООО «Меркурий Н». В обоих документах компании заявляют о намерении использовать при производстве «Сайры натуральной» и «Сайры натуральной с добавлением масла» не только сайру тихоокеанскую, но и другие виды: сельдь, сардину, сардинеллу, пеламиду, скумбрию.

Напомним, в начале января Россельхознадзор сообщил об обнаружении в Свердловской области более 500 тонн «фальсифицированных рыбных консервов». Согласно сообщению на сайте ведомства, «ООО «Меркурий Н» выработало свыше 524 тонн рыбных консервов, намеренно заменив более ценный биологический вид рыбы – сайра – менее ценным и дешевым – сардина – для уменьшения затрат на производство и снижения себестоимости товара. Таким образом, производитель, указав иной вид рыбы на этикетке, ввел в заблуждение потребителей». (Аналогичные претензии к «СОК ФИШ» имели место летом 2022 года.)

Руководство ООО «Меркурий Н» сообщило КП, что «считает пресс-релиз Россельхознадзора от 12 января 2023 года дезинформацией». В компании заявляют, что производили рыбные консервы, имея все необходимые документы о регистрации: «30 сентября 2021 года Росстандарт провел экспертизу и зарегистрировал представленные ООО «Меркурий Н» технические условия производства рыбных консервов». Представитель компании напомнил, что пункт 3.5 ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия на пищевую продукцию» гласит, что «требования, установленные в ТУ, не должны противоречить требованиям технических регламентов Таможенного союза, законов Российской Федерации…». Таким образом, с точки зрения ООО «Меркурий Н», Росстандарт, зарегистрировав ТУ, «взял на себя ответственность за то, что они не противоречат требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также законам Российской Федерации и другим нормативным правовым актам России». В свою очередь, компания не могла действовать в нарушение Технических условий, так как, согласно пункту 3.8 ГОСТ Р 51740-2016, «требования утвержденных ТУ являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту указанных в ТУ пищевых продуктов».

В официальном комментарии Росстандарта, поступившем в редакцию КП, в свою очередь, говорится, что «экспертиза, проводимая Центрами стандартизации и метрологии, не легитимизирует технические условия и не дает каких бы то ни было преференций, а позволяет производителю получить внешнюю оценку правильности оформления, построения и изложения технических условий. Именно предприятия утверждают ТУ и в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за выпуск в обращение продукции».

Продолжение следует.