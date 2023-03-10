Глобальный концлагерь: Обнародована жуткая правда о вакцинах и биолабораториях США

Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова преподнес сенсацию

Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова преподнес сенсацию. Анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США обнаруживает очередные свидетельства «программ двойного назначения» фармакологических компаний и Пентагона.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ

Кириллов привел свидетельства того, что сотрудники «Пфайзера» признают факт проведения исследований «направленной эволюции» вирусов с целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли.

«Так, например, сотрудница «Пфайзер» Карен Кингстон прямо заявила, что продукция американской фармацевтической компании «…по определению, является биологическим оружием…». При этом она ссылается на американское законодательство, которое определяет биологическое оружие как любой биологический агент, токсин или устройство доставки, и под определение которых подходят вакцины с технологией мРНК. Разработка вакцин данного типа проводилась на деньги госбюджета США с 2017 года и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения таких, как менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт», - отметил Кириллов.

При этом лечить побочные эффекты вакцинации, по словам Кириллова, жертвам также предлагалось препаратами компаний «Пфайзер» и «Модерна», которые уже получили многомиллиардные госконтракты.

Получается, одной рукой фармкомпании предлагают яд, а другой - противоядие.

«Подобный подход позволяет американским фарм-производителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах, получать неограниченную прибыль», - отметил представитель Минобороны России.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ

«Мы уже не раз обращали ваше внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом «избирательной помощи» государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медоборудования и препаратов», - отмечает Кириллов.

Таким образом, в дальнейшем США мечтают контролировать рождаемость, лечение, продолжительность жизни отдельных народов и целых рас. Этакий глобальный концентрационный лагерь без колючей проволоки. А вышками этого Бухенвальда могут стать те самые биолаборатории, надзиратели которых занимаются сбором штаммов особо опасных микроорганизмов.

ГОТОВЯТ ПРОВОКАЦИИ С БИООРУЖИЕМ

Кириллов предупредил, что власти США все чаще противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине.

Он обратил внимание, что в своем заявлении от 31 января 2023 года представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были «оставлены персоналом и деактивированы до начала специальной военной операции».

«Напомню, что Кирби являлся адмиралом военно-морского флота США – структуры, которая курировала военно-биологические лаборатории американского военного ведомства (НАМРУ) за рубежом. Вместе с тем, полученные нами документы опровергают заявление Кирби», - отмечает Кириллов и тут же приводит официальное обращение директора киевского представительства компании «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл» - ключевого подрядчика Пентагона - Дэвида Смита от 6 декабря 2022 года.

Смит в адрес украинских учреждений, участвующих в «Программе противодействия особо опасным патогенам на Украине» дает распоряжение о «дальнейшей консолидации коллекций опасных патогенов, а также развертывание систем управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки». Это три месяца назад!

Выходит, что опасные вирусы на территории Украины остались, или на ее территорию из США доставлены новые. А иначе как объяснить, что в январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения?

«Особое внимание в документе уделено международной перевозке авиатранспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности «А» (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека)», - указывает также представитель Минобороны.

По мнению военного ведомства РФ подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Россию.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

МЕНЯТЬ ПОЛ НАЧАЛИ В БУХЕНВАЛЬДЕ

Если обратиться к истории создания концентрационных лагерей, то важна одна деталь: медицинские эксперименты в немецком Бухенвальде начались еще в 1937 году, еще раньше, в 1936 году появился японский лагерь смерти «отряд -721» на территории Маньчжурии (Китай). Там под руководством японского микробиолога Сиро Исии был создан концлагерь, где убийцы-биологи из "отряда – 731" убили вирусами и бактериями более 3000 военнопленных. И даже создали для Гитлера – чуму, которая была в 60 раз заразнее природной. Но к счастью, так и не успели ее использовать. В это время в гитлеровские врачи в поисках более смертельного вируса умертвили в Бухенвальде, как подопытных кроликов более 250 тысяч человек. Заключенных немцы инфицировали сыпным тифом, туберкулезом, и другими опасными вирусами и бактериями, чтобы проверить действие новых вакцин.

Кстати, там же, над заключенными прошли первые опыты по изменению пола. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер устроил для датского доктора Карла Вернета личную лабораторию в Бухенвальде, где он проводил опыты над гомосексуалистами и проститутками. Он вшивал заключенным в паховую область капсулы с гормонами, чтобы изменить их половое влечение. Вернету и Исии после Великой Отечественной войны от виселицы спасли американцев. Вернет работал в Минздраве Аргентины, а Исиии работал в США на исследовательском полигоне в Мэриленде.