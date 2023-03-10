Молодая жена Игоря Николаева стала копией его взрослой дочери

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев счастливо живет в третьем браке с Юлией Проскуряковой. Первый раз композитор женился на своей школьной любви Елене, в этом браке в 1978 году у него родилась дочь Юлия. Второй брак – с певицей Наташей Королевой был бездетным. И только третья жена подарила маэстро еще одну наследницу – долгожданную дочь Веронику. На 8 марта Николаев поделился в соцсетях фотографией своих любимых женщин. На фото музыкант позирует с двумя Юлиями – женой и старшей дочерью.

«С праздником, дорогие женщины!», - подписал фото артист.

Композитор поделился редким снимком с женой и старшей дочерью. Фото: соцсети.

Поклонники Николаева отметили, насколько похожи внешне его жена и дочь. С возрастом это сходство становится все заметнее. «Какие красивые девочки и очень похожи. Как подружки. Классно», «Похожа на Юлю!», «Две женщины Николаева, дочь и жена. Похожи как две сестры. Здоровья вам удачи», - пожелали подписчики.

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия появилась на свет, когда самому Николаеву было всего 18 лет. По иронии судьбы, она даже старше нынешней избранницы отца – его жены Юлии Проскуряковой. Несмотря на это, в звездной семье царят мир и любовь. Две Юлии – жена и дочка маэстро отлично поладили между собой. Наследница артиста, когда-то снявшаяся вместе с ним в его клипе «Пять причин», давно живет в США и видится с отцом, только когда он прилетает за океан.

Две Юлии – жена и дочка маэстро отлично поладили между собой. Фото: соцсети.

Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске. С первой женой будущий композитор был знаком с детства, они сидели за одной партой. Юля с детства занималась музыкой, и, закончив общеобразовательную школу, продолжила учебу во Всемирной школе искусств в Майами. Однако в какой-то момент Юля поняла, что шоу-бизнес – это не ее, и кардинально сменила профессию. Наследница Николаева занялась медициной. Выдержав огромный конкурс, она поступила на работу в одну из клиник в Майами.

В США Юля вышла замуж, ее избранник Джон был на 18 лет старше. Возможно, именно из-за разницы в возрасте супруги расстались после 10 лет брака. Об их разводе стало известно в 2015 году.

Старшая дочь маэстро обожает свою младшую сестру Веронику. Девочка появилась на свет 8 октября 2015 года. Николаев души не чает в малышке и наслаждается всеми радостями позднего отцовства. Он с удовольствием ходит с дочкой на прогулки, детские праздники, рассказывает поклонникам в соцсетях о ее маленьких победах и семейных радостях.