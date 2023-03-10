С 24 по 26 мая в Подмосковье пройдет 27-й Российский Интернет Форум

Организатором выступает Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

РИФ уже много лет выступает площадкой для презентаций достижений ИТ-отрасли, обмена опытом, выявления трендов будущего, а также пропитан вопросами экономического роста, основанного на технологическом развитии, новых моделях управления экономикой и социально-политической сферы.

«В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского ИТ. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена. Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться ещё больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, что традиционно станет РИФ 2023. «РИФ объединяет!» — один из главных слоганов Форума этого года», — рассказывает Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор РИФ.

Ключевые темы РИФ 2023: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, ИТ-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в ИТ-сфере, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления и другие.

РИФ это ещё и выставка, и фестиваль высоких технологий (десятки стендов, локаций и площадок), а также коворкинг-зона, карьерная гостиная и ИТ-Хаб ИТ-специалистов. Большое внимание в этом году будет уделено выставочным экспозициям отечественного ПО и импортозамещённым решениям. А также можно будет встретиться с HR-специалистами ведущих цифровых компаний России.

Форум станет площадкой для взаимообмена опытом тысячи профессиональных участников и представителей всех сегментов цифровой экономики: сотрудников, руководителей и владельцев интернет-компаний, МСП-сегмента и стартапов; специалистов и руководителей телеком-рынка, госкорпораций и крупных компаний, заинтересованных в ускорении темпов цифровой трансформации бизнеса, представителей российских общественных организация и органов государственной власти.

Российский Интернет Форум (РИФ) проводится ежегодно с 1997 года и является ключевым событием ИТ-отрасли, которое собирает в выездном трёхдневном формате тысячи специалистов и экспертов. РИФ 2023 пройдет с 24 по 26 мая в привычном офлайн-формате в Подмосковье на площадке пансионата «Лесные дали» Управделами Президента Российской Федерации. Ежегодно РИФ удивляет своими активностями и форматами: участников ждут актуальные темы, полезный контент, активный спорт, огромное количество бизнес-встреч и бесконечный нетворкинг на природе.

До встречи на главном отраслевом событии весны!

Регистрация на РИФ 2023.

Принять участие в РИФ 2023 можно в нескольких статусах:

cтандарт (посещение секций и всех площадок РИФ 2023);

оптимум (опции пакета «Стандарт» + питание);

максимум (опции пакета «Оптимум» + проживание);

премиум (опции пакета «Максимум» + VIP-сервис).

Оргкомитет принимает заявки от спикеров, партнёров и СМИ:

единый e-mail для общих вопросов — info@runet.group, info@rif.ru

работа со спикерами — prog@rif.ru

партнёрство — partners@rif.ru

информационное сотрудничество — pr@raec.ru