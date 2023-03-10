Дочь Урганта шокировала голым задом и татуировкой Иисуса на спине

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе учится в США на дизайнера. Девушка вращается в богемных кругах и постоянно меняется, экспериментируя со своим внешним видом. Год назад Эрика покрасила волосы в красный цвет и покрыла свое тело многочисленными татуировками. А недавно она обзавелась еще одной наколкой – изображением распятого Иисуса Христа во всю спину. 22-летняя наследница телеведущего снялась обнаженной и показала новую тату. Пикантным кадром девушка поделилась в соцсетях.

На фото Эрика стоит, демонстрируя на камеру голый зад. Остальные части своего обнаженного тела она прикрыла пушистой шубой.

В подписи к посту Кикнадзе поблагодарила мастера за создание картины на ее спине.

«Частью моей практики стало пересматривать концепции, которые я делала раньше, и переосмысливать их. Тебе не всегда нужно придумывать что-то новое. Конечно, это ценно, но вернуться к прошлой работе и сделать свое видение более точным так же круто», - написала девушка.

Дочь телеведущего Эрика снялась в пикантной фотосесии. Фото: соцсети.

Эрика родилась в первом браке жены Урганта Натальи Кикнадзе. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. Супруги воспитывают еще двух дочерей - Нину и Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Несколько лет назад Иван и Наталья отправили Эрику учиться в США. Девушка посещает занятия в самом дорогом и престижном учебном заведении Америки в сфере креативных индустрий - нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Эрика обожает творческие эксперименты и часто принимает участие в смелых фотосессиях.

Будущий дизайнер говорит, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам.

– Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть, – рассказывала Кикнадзе в интервью журналу Tatler. – Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они – тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально.

Эрика обожает творческие эксперименты и часто принимает участие в смелых фотосессиях. Фото: соцсети.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.

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