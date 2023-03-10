Герой спецоперации «Z» рядовой Батуев спас командно-штабную машину

Майор Александр Малахов и рядовой Родион Батуев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще так о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ-ПОД УДАРА

Майор Александр Малахов

«Заместитель командира бригады по тылу майор Александр Малахов в ходе проведения специальной военной операции лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу бригады на линию соприкосновения с силами националистов. В условиях повышенной опасности и риска для жизни, при совершении маршей автомобильных колонн обеспечил надежную организацию охраны материальных ценностей воинских автомобильных колонн на остановках и привалах, что способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач. В ходе выполнения одной из задач по перевозке материальных средств, находясь в районе ведения активных боевых действий, колонна под руководством Малахова подверглось массированной атаке со стороны украинских националистов с применением артиллерии и минометов. Мгновенно оценив ситуацию, грамотно используя условия местности, Александр вывел колонну из-под огня вражеских минометов, после чего продолжил движение в заданный район другим маршрутом.

Благодаря смелости и самоотверженности майора Александра Малахова и своевременно принятым решениям личный состав бригады, находящийся на передовой был своевременно обеспечен материальными средствами».

СПАС КОМАНДНО-ШТАБНУЮ МАШИНУ

Рядовой Родион Батуев

«Подразделение, в составе которого действовал радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, выполняло боевую задачу по обороне позиций на одном из тактических направлений. Националисты предприняли попытку прорвать организованную нашими войсками оборону и открыли огонь по нашим позициям из артиллерийских орудий и минометов. Одной из приоритетных целей националистов стала позиция развернутой командно-штабной машины, обеспечивающей связь внутри подразделения и с вышестоящим командованием. Мгновенно оценив обстановку, Родион, осознавая всю опасность потери связи в случае попадания в командно-штабную машину снаряда или поражения осколками, рискуя собственной жизнью, оперативно свернул средства связи и вывез машину в безопасное место, воспользовавшись условиями местности.

В ходе эвакуации рядовой Батуев получил ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, но сумел спасти командно-штабную машину. Заняв безопасную позицию, Родион оперативно развернул командно-штабную машину, чем обеспечил устойчивую связь в подразделении. Благодаря смелым и грамотным действиям рядового Родиона Батуева удалось сохранить устойчивое управление подразделением при обороне рубежей и отразить атаку боевиков».