Вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк показала могильную плиту

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: соцсети.

В прошлом году дочь актрисы Анастасии Заворотнюк переехала жить в Дубай. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» Анна сменила место жительства из-за работы мужа. Избраннику дочери артистки предложили работу в Эмиратах, и она отправилась туда вместе с ним. Недавно стало известно, что врачи выписали Анастасию Заворотнюк из частной клиники, где актриса в течение нескольких месяцев проходила лечение, и отпустили ее домой. Видимо, соскучившаяся по маме Анна решила прилететь в Россию и повидаться с ней. В соцсетях девушка сообщила, что вернулась в Москву.

В своем блоге Анна призналась, что ее переполняют эмоции. Девушка даже извинилась перед подписчиками за то, что несколько дней не выкладывала на своей странице фото и видео. 27-летняя блогерша пообещала исправиться, а пока что поделилась подборкой фотографий, снятых незадолго до отъезда из Дубая. Анна посетила выставку современного искусства, где запечатлела… могильную плиту. На надгробии красуется надпись: «Что подумают люди?».

Анна посетила выставку современного искусства, где запечатлела… могильную плиту. На надгробии красуется надпись: «Что подумают люди?». Фото: соцсети.

Заворотнюк-младшая рассказала, что этот экспонат выставки напомнил ей о прошлых переживаниях.

«Когда я только начала вести свой блог, очень обижалась на злые комментарии. Что мне только не писали, и кривая, и косая! Спустя несколько лет я начала относится к хейтерам с юмором», - призналась девушка.

Ранее Анна рассказывала, что 2022 год оказался для нее нелегким, а переезд в другую страну заставил по-новому посмотреть на многие вещи.

«Прошедший год был настоящей американской горкой. От двух переездов до бесконечных приключений, я многому научилась и очень выросла. Год был полон новых осмыслений и очень серьезных решений. Очередной год роста, любви и умения принимать любые крутые повороты этой жизни!», – заключила Заворотнюк.

Анна уже шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Его род занятий Заворотнюк тоже не называет. Девушка как-то упомянула, что ее молодой человек не любит публичности и поэтому не хочет светиться в соцсетях. Избранник Заворотнюк тоже родом из Москвы. Они познакомились в США во время учебы в Нью-Йорке. Дочь актрисы изучала менеджмент в местном университете, но прервала занятия, когда узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк.

Два года назад девушка призналась, что отложила свадьбу из-за тяжелой болезни мамы. Но с недавних пор Анна начала называть своего возлюбленного мужем. При этом неизвестно, расписались молодые люди, или предпочитают жить в гражданском браке. Подписчики Заворотнюк не исключают, что она могла сыграть тайную свадьбу.

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