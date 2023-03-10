Стало известно, что сильнее всего подорожало в России за год «адских санкций»

Картошка, капуста, свекла - все это и многое другое прекрасно уродилось в 2022-м Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этого отчета мы ждали с особым нетерпением. Шутка ли: Росстат пообещал выложить данные о годовой инфляции по итогам февраля-2023. То есть о том, как выросли цены в России за год «адских санкций».

В пятницу вечером статистическое ведомство отрапортовало: за год, прошедший с конца февраля-2022 по конец февраля-2023, цены в России выросли на 10,99%.

Давайте пробежимся по разным категориям товаров-услуг и разберемся, что творилось с ценами и почему.

Продукты: + 9,57% за год

Это меньше общей инфляции. Причина – в отличном урожае прошлого года. Картошка, капуста, свекла - все это и многое другое прекрасно уродилось в 2022-м, а по зерну мы вообще поставили рекорд всех времен. Да и в тщательно импортозамещенном животноводстве у нас все было неплохо. В результате фрукты-овощи подорожали лишь на 3,5%, мясо – на 3,3%, а куры вообще стали дешевле на 2,5%.

Подкачали маргарин, кофе, сладости – они подорожали минимум на четверть. Причина – в сложностях с доставкой импорта. Возьмем для примера кофе. Раньше его везли на кораблях из Бразилии в Нидерланды, там перегружали и отправляли в Россию. Теперь многие западные перевозчики и порты отказываются работать с грузами для России. Приходится везти их через «дружественные» страны. А это дольше и дороже.

Непродовольственные товары: + 11,22%

Тут сложная ситуация с импортом сильнее ударила по ценам. Одни иностранные компании в прошлом году отказались поставлять товары в Россию. Другие повезли их обходными путями. Заработал параллельный импорт - доставка товаров в страну без согласия производителей, которая обычно идет через «третьи страны» (а значит, занимает больше времени и цены становятся выше).

И зачастую это касается не только самой продукции, но и материалов для ее производства. Поэтому лидером по росту цен среди всех непродтоваров стали моющие и чистящие средства: +27,4% за год. Лекарства подорожали в рамках инфляции: на 10,9%. А вот бензин даже подешевел на 0,19%. Одна из причин - отказ Европы от российской нефти и нефтепродуктов. На внутреннем рынке топлива теперь - хоть залейся, вот цены и не растут.

Услуги: + 13%

«С чего бы?! Ведь в кризис народ экономит на услугах, и они не должны так сильно дорожать!» - удивится разбирающийся в экономике читатель. И будет отчасти прав. Например, услуги гостиниц за год подорожали всего на 5%, театров и музеев - на 4%. Но нынешний кризис - особенный.

Во-первых, в первый день зимы «вне плана» подняли тарифы ЖКХ. Таким образом, в 2022-м цены на коммуналку выросли дважды: в июле и декабре. В результате за год коммунальные услуги подорожали на 13,5%. Электричество – на 13,5%, отопление, горячая и холодная вода – на 14%. Это наша с вами расплата за резкое подорожание стройматериалов в 2021 году. Из-за этого возникли проблемы с ремонтом теплосетей и водопроводов. Чтобы на все хватило денег, пришлось поднимать тарифы.

Ну и во-вторых, из-за авиационных санкций в прошлом году безумно подорожали поездки за границу. Графа «зарубежный туризм» в отчете Росстата прибавила астрономические 64,5%. Сильнее всего подорожали туры в Египет и Турцию – в два с лишним раза.