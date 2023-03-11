Более 100 волонтеров «Воды России» очистили Байкал после звездного хоккейного матча

Фото: Евгений Михайлов

В международный женский день на берегу Байкала в поселке Большое Голоустное было многолюдно и шумно. Здесь проходили сразу два спортивно-экологических мероприятий, ставших уже традиционными - матч «Последняя игра» с участием звезд советского и российского хоккея, а также команды главы Иркутской области, и также турнир Ночной хоккейной лиги.

Фото: Евгений Михайлов

Посмотреть на игру легендарных спортсменов Вячеслава Фетисова, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Андрея Коваленко и других приехало около 5 тысяч человек.

Фото: Евгений Михайлов

Вместе с гостями на праздник собрались и волонтеры общероссийской Акции «Вода России» - их легко можно было найти по фирменным голубым жилетам. У них была одна задача – привести в порядок и убрать мусор со льда и побережья озера после мероприятия. Забегая вперед, скажем, что со своей задачей экоактивисты справились, как всегда, на пятерку с плюсом. Более 100 человек в перчатках и с мешками в течение всего 2-3 часов убрали территорию.

Фото: Евгений Михайлов

Матч с участием звездных игроков проходил на льду Байкала уже второй раз. Идейный вдохновитель этих игр - Вячеслав Фетисов. Помимо хоккея он известен тем, что сейчас является депутатом Госдумы РФ, послом доброй воли ООН и председателем Всероссийского общества охраны природы.

Фото: Евгений Михайлов

После первого визита на остров Ольхон в 2020 году он предложил проводить на озере каждый год 8 марта это спортивно-экологическое мероприятие, чтобы привлечь больше внимания к проблеме сохранения чистоты Байкала. Именно поэтому такие товарищеские матчи всегда завершаются праздничным «субботником», даже несмотря, что дата выпала на среду.

Фото: Евгений Михайлов

- Все мы несем ответственность за то, чтобы Байкал - достояние нашей страны - сохранился для будущих поколений, для наших детей и внуков, - поприветствовал собравшихся Вячеслав Фетисов.

Фото: Евгений Михайлов

И если зрители в этот день с огромным удовольствием болели на трибунах и гуляли по уникальному прозрачному байкальскому льду, то волонтеры позаботились о том, чтобы не осталось мусора, в том числе и на берегу.

Фото: Евгений Михайлов

- Байкал — это наша жемчужина мирового уровня, равно как и те игроки, которые здесь сегодня играют, - отметил лидер Акции, директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш. - Наша задача сегодня - обеспечить чистоту и показать людям, что это очень несложно. Ведь мусор сам себя не приносит на берега озер, морей и рек. И сам себе не уберет. Поэтому правило простое: принес - забери. Именно и так и поступают около 1,3 млн наших волонтеров «Воды России» по всей стране.

Фото: Евгений Михайлов

Открывали матч звезд против иркутян фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и амбассадор акции «Вода России», актриса Юлия Михалкова.

Фото: Евгений Михайлов

- Меня переполняют эмоции, я очень волнуюсь перед почетной миссией - первым вбросом шайбы, - поделилась Юлия. - Байкал - потрясающе красивое место и я горжусь тем, что принимаю участие в этой акции, которая помогает делать его чище, привлекает внимание к экологии озера. И волонтеры Акции напоминают многочисленным гостям, что отдыхать нужно так, чтобы не вредить природе.

Фото: Евгений Михайлов

Напомним, что Акция «Вода России» проходит на территории всей страны с 2014 года. За прошлый год волонтеры провели более 22 тысяч мероприятий и смогли очистить от мусора более 31 тысячи километров береговой линии водоемов.

Фото: Евгений Михайлов

Стать волонтером довольно просто - все шаги подробно описаны на сайте «Берег добрых дел». Все, что требуется — это желание навести порядок на любимом водоеме. Среди участников акции - люди от 4 до 84 лет и самого разного социального положения. Это и студенты, и семьи с детьми, и серебряные волонтеры.

Фото: Евгений Михайлов

- Мы видим большой интерес со стороны неравнодушных людей, - рассказал Илья Разбаш. - Нередко они совмещают отдых на берегу и субботник, убирая не только за собой. Организаторы акции – Минприроды и Росводресурсы - обеспечивают волонтеров всем необходимым инвентарем. Мы стараемся отмечать активистов, среди которых много известных людей. Надеюсь, что нашей работой мы еще раз покажем людям, что отдыхать нужно не только весело, но и ответственно за чистоту места. Спасибо всем, кто добрался сегодня на берег Байкала и помог сделать его чище!

Фото: Евгений Михайлов

Итог «Последней игры» в Большом Голоустном: товарищеский матч закончился со счетом 6:6, в соревновании ночной хоккейной лиги победила команда «Байкальский айсберг», а лед и берег остались в первозданной чистоте.