Монахов УПЦ выселяют из Киево-Печерской лавры

Светские власти приказали монахам покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта нынешнего года Фото: REUTERS

В чем нельзя отказать Зеленскому и его команде, так это в последовательности. Раз посчитав кого-то врагом, Зеленский уже не остановится. Во всяком случае, сам. Именно такая история происходит сейчас с единственной канонической православной церковью на Украине – УПЦ. Борьба с ней вошла на Украине в активную фазу еще в прошлом году. А сейчас дело дошло до того, что светские власти приказали монахам покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта нынешнего года.

Директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Александр Рудник направил в адрес УПЦ письмо, в котором сообщил, что разрывает договор об использовании Нижней Лавры с Украинской православной церковью. При этом, Рудник ссылается на Указ президента Украины Зеленского, решение СНБО, выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры Украины. Никаких других оснований для расторжения договора не приводится. Не приводится и ни единого факта, свидетельствующего, что УПЦ нарушила хоть один пункт договора аренды.

Напомним. ранее УПЦ лишили права пользоваться храмами Верхней Лавры. А теперь ей запрещено появляться на территории уже всей Лавры. И это при том, что глава конфессии митрополит Онуфрий вместе с другими руководителями сделали, казалось бы, уже все, чтобы доказать свою лояльность нынешнему киевскому режиму – разорвали отношения с РПЦ, которую в Незалежной нынешняя власть запретила, организует сборы для ВСУ, молится за здравие неонацистов из "Азова", "Кракена", "Айдара" и всех остальных частей ВСУ. Но Зеленскому и компании, в которую входит и организованная Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем раскольническая ПЦУ/СЦУ, простого подчинения явно мало.

- Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований, - прокомментировал полученное от директора заповедника письмо председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент. - Более того, непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас.

Другие комментарии от руководителей УПЦ сводятся к тому, что ни юридических, ни моральных оснований для ее выселения из Киево-Печерской лавры нет, поэтому покидать монастырь она не собирается. Ни до 29-го марта, ни позже. Но что планируют предпринять в ответ на ущемление собственных прав, не говорят. Скорее всего, им придется подчиниться, несмотря на все возражения. В мире сумасшедших нет и не может быть логики.

А следующим шагом Зеленский и его команда просто запретят УПЦ. Правда, пока могут и немного подождать, пока Зеленский, который собирается проводить выборы, не получит голоса прихожан УПЦ на выборах.