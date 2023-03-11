Скандал на шоу "Голос": за что Полина Гагарина мстит Владимиру Преснякову

Полина Гагарина, похоже, решила устроить дедовщину Фото: Первый канал

В новом сезоне шоу "Голос", которое 10 марта вышло в эфир со вторым этапом так называемых слепых прослушиваний, разгораются страсти. Этот этап - самый важный: сейчас звездные наставники формируют свою команды, отбирая наиболее талантливых участников и конкурируя друг с другом за вокалистов. И порой в ход идут не самые честные приёмы.

Так, в этом сезоне у наставников появилась новая функция: теперь они могут не только разворачиваться к конкурсантам, но и блокировать других судей, чтобы вокалисты не могли сделать выбор в их пользу (в том случае, если к участнику разворачиваются сразу несколько судейских кресел). Команда наставников, к слову, впервые работает в обновленном составе: к "старичкам" Басте и Полине Гагариной прибавились новенькие - Владимир Пресняков и Антон Беляев, который два года назад со своей группой участвовал в национальном отборе на "Евровидение", но проиграл Маниже.

Новичок Пресняков у участников пользуется повышенным спросом: так, Людмила Серебрякова из Москвы, к которой повернулись все наставники, выбрала именно Владимира. Та же история приключилась с юной Машей Мэй из столицы, которая потрясла судей эффектным исполнением песни Адель: за конкурсантку боролись Гагарина и Пресняков, и выбор был сделан в пользу последнего.

Кнопкой "блок" до этого судьи практически не пользовались. Но на вторых слепых прослушиваниях Полина Гагарина, похоже, решила устроить дедовщину: она дважды блокировала Владимира Преснякова, чтобы заполучить желаемых вокалистов в свою команду.

Первый раз судьи соревновались за 35-летнюю рокершу Дарию из Москвы, к которой повернулись все, кроме Антона Беляева.

- Вы крутая, и вы могли бы пойти к Владимиру, но.., - высказалась Гагарина и подмигнула: мол, Володя, тебя я отправила в блок.

Однако, эта уловка не помогла: Дария решила, что продолжит участие в команде рэпера Басты.

Второй раз Гагарина воспользовалась блокировкой, когда все четверо наставников повернулись к Гульнаре Байгузиной из Уфы.

- Гульнара, это было так вкусно, музыкально, свежо, что я решила сделать какую-нибудь пакость и нажала "блок", - объяснилась Полина, но снова была отвергнута: участница пополнила команду Антона Беляева.

Сам же Пресняков на действия коллеги отреагировал сдержанно:

- Я просто обожаю тебя, Поля, - с натянутой улыбкой процедил певец после очередного блока. - Сижу уже где-то за плинтусом...

А вот Баста на правах опытного наставника оказался более смел в своих высказываниях.

- Скандал между Пресняковым и Гагариной на шоу "Голос", - объявил рэпер. - Знаете, вы можете жалеть Гагарину, но за эти годы я помню, как она не раз открывала свою шкатулку плохого настроения и гнева на меня. Кричала, угрожала и забирала моих артистов...

Между тем, впереди еще несколько этапов слепых прослушиваний, и Гагарина явно не намерена сдаваться, чтобы заполучить лучших в свою команду.