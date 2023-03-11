Зеленский объявил "Спортлото" врагом Украины: на очереди Чебурашка и переименование России в Московию

Ментально ущербные и эмоционально возбужденные украинские патриоты оформили петицию с просьбой к Зеленскому "переименовать Россию в Московию" Фото: REUTERS

- Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизеру рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться - вся безумная больница у экранов собралась, - все, сограждане, Зеленский нанес решительный и беспощадный удар по России. Даже не один, а несколько ударов.

Во-первых, он запретил на Украине российское "Спортлото", а также ряд букмекерских контор из России – "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и многие другие. Причины, которые заставили его ввести санкции против этих контор, не озвучиваются, но можно предположить, что они составляли конкуренцию аналогичным украинским конторам, которые не платят налоги в украинскую казну, но процветают, делясь своими доходами с представителями власти. Хотя, конечно, сама по себе фраза: "Президент ввел санкции против "спортлото"", - заставляет смахнуть набежавшие от хохота слезы. После того, как прохохочешься. Может, Володя много проиграл в российские лотереи? Или много писал в "Спортлото", а они там, противные такие, ему ни разу не ответили? Или секретарь СНБО (ведь данное решение было принято с подачи именно этой структуры) человек-браток, ветеринар-юрист Данилов пролетел на ставках.

Впрочем, какая разница. Достаточно слова "русский" или "российский", чтобы у этой публики начала капать слюна, как у бешеных собак. Всего несколько дней тому назад Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста, фондов "Русская гуманитарная миссия", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Дом для мамы" и других, а также в отношении российских уполномоченных по правам детей.

Впрочем, на фоне объявления Чебурашки российскими оккупантом и запрета одноименного фильма, за просмотр которого жителям Украины могут прилететь не только штрафы, но и срок за измену и сепаратизм, это не выглядит чем-то выбивающимся из сломанной логики. По всей Украине расклеивали плакаты с перечеркнутым изображением добродушного и ушастого пушистика и предупреждением: "Оккупант! Если любишь Чебурашку, то езжай на свою Рашку". А ведь это еще Зеленский не объявлял санкции непосредственно против Чебурашки.

Но, по всей видимости, ждать осталось недолго. Потому что прет Зеленского с каждым днем все больше, и все тоньше, по всей видимости, становится та тонкая грань, что отделяет реальный мир от сгенерированного веществами, расширяющими сознание и крадущими нормальное психическое здоровье.

Ментально ущербные и эмоционально возбужденные украинские патриоты оформили петицию с просьбой к Зеленскому "переименовать Россию в Московию". В том, что петиция наберет 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским подписей, вряд ли кто сомневался. Больных на голову там сейчас даже не сотни тысяч, а миллионы. Даже по официальным данных украинских медицинских экспертов, чуть ли не каждый пятый житель нынешней Украины должен находиться в стенах специализированного медицинского учреждения с рубашками с длинными рукавами и заботливым, но очень сильным персоналом в белых халатах.

Оказалось, что в их число входит и сам Зеленский. Который, рассмотрев петицию, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.

- Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений и информирование меня и автора петиции о результатах, - говорится в ответе Зеленского.

"С учетом указанного", состояние президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского, его поступки, решения и высказывания явно требуют не только привлечения "научных учреждений", но и проведения специализированного медицинского консилиума, расширенного за счет привлечения иностранных независимых медицинских экспертов в области психиатрии. И чтобы решения такого консилиума были обязательны к исполнению.

P.S. Ладно, Вовчик, раз уже переименуешь Россию в Московию, а русских в московитов, то не забудь тогда и Украины свою переименовать в Подмосковию что ли.