Не нужен нам берег турецкий: только 4% россиян собираются провести в 2023 году отпуск за границей

Самые популярные направления летнего отдыха в этом году - Тунис, Турция, Абхазия, Греция и Куба Фото: Сергей ЕФИМОВ

Россияне научились родину любить. А вернее - лучше считать свои деньги. Только 4% наших сограждан планируют этим летом отправиться на отдых за границу. Таковы данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Для сравнения два года назад отдохнуть летом за границей собирались 7% россиян. Тогда на передвижениях по миру сказалась пандемия. Сейчас - санкции Запада.

Наиболее открытой для путешествий остается молодежь. По данным опроса, среди молодых людей в возрасте до 24 лет брать отпуск для отдыха в другой стране собирается каждый десятый (10%).

Самые популярные направления летнего отдыха в этом году - Тунис, Турция, Абхазия, Греция и Куба.

Напомним, на сегодняшний 9 стран Евросоюза приостановили оформление виз россиянам. Это Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Румыния, Бельгия и Нидерланды. Остальные страны ЕС отменили упрощенный визовый режим. Из-за этого стоимость шенгенской визы выросла в несколько раз, а сроки ее оформления увеличились.

К тому же для российских самолетов закрыли небо. Приостановлено авиасообщение России со всеми европейскими странами, кроме Сербии, а также — с Доминиканой, Мексикой, США. Во многие страны лететь теперь стало дольше. А главное - в разы дороже. Все это развернуло россиян в сторону отдыха внутри страны.

В этом году правительство обещает направить на развитие внутреннего туризма 12 млрд.рублей. Одна из задач - повышение посещаемости небольших населенных пунктов с богатой и интересной историей. Правительство также намерено вложиться в развитие кемпингом и автокемпенгов. На их создание направят 700 млн. рублей.