Виталий Коротич заявил, что США оказались на грани дефолта из-за политики Байдена по Украине

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Представители республиканской партии, как передают российские и зарубежные СМИ, раскритиковали предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2024 год, где заложен дефицит почти в два триллиона долларов - на фоне госдолга страны в 31 триллион. В бюджете также предусматриваются самые высокие со времен Второй мировой войны военные расходы.

Эту тему мы разобрали с известным журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем.

… - Виталий Алексеевич, еще говорят, что эта политика привела к рекордной инфляции и долговому кризису. У них с осени начинается финансовый год, с октября, по-моему.

- Да. Понимаете, в чем дело? Сейчас разгорается гонка за будущее президентство. Но, на самом деле, идет огромная подмена понятий.

Вот здесь уже промелькнуло, что намечаются самые большие со времен Второй мировой военные расходы. Байден, по сути, начинает Третью мировую.

Только что он провёл в Вашингтоне переговоры с этой дамой - с дворянскими приставками, которая возглавляет Еврокомиссию (Урсула фон дер Ляйен. - А.Г.).

И они говорили о том, каким образом сомкнутся в борьбе против России.

И только что поклялись друг другу в верности в этой борьбе премьер-министр Великобритании Сунак и президент Франции Макрон.

Продолжается, говоря по-одесски, огромный мировой шухер…

И Байден, которому нужно запланировать немыслимые расходы на войну, в то же самое время добавляет в бюджет то, что с него спрашивают - большие расходы на социальные нужды.

И Америка оказалась (и сейчас всё острее об этом говорят) на грани дефолта. Во многом именно потому, что Байден ничего не называет своими именами.

И вот сейчас Трамп неожиданно уже стал заявлять прямо о том, что, если бы он был президентом, то он бы поговорил с Путиным, и за два дня весь этот конфликт закончился бы.

И сейчас выдвинул себя - уже официально - в президенты губернатор Флориды Десантис, который говорит о том, что он, в общем-то, консерватор, и - против активной войны на Украине.

Вот, собственно, что сейчас и происходит.

И поэтому Байден, который просто заврался, не может уже выйти из всего того, что он никак не назовет своими именами.

Подрыв газопровода? Это, дескать, не мы, это сделали какие-то никому не известные украинцы. Ерунда! Потому что там была проведена большая профессиональная военная операция.

Орбан, премьер-министр Венгрии, только что сказал, что уже идут согласования и, скорее всего, вот-вот там - на Украине - вмешается одна из европейских стран и введет свои войска.

- Что дальше?

- Видимо, в ближайшее время и самые опасные вещи начнут называть своими именами.

Потому что, уже давным-давно идёт борьба не за Украину и никто ничего там не делает для спасения несчастной незалежной. А речь - о войне против России, о безжалостной войне против нас всех сил так называемого коллективного запада.

И Байден - как лидер этого самого объединенного запада, пытается его скрепить.

Но Байден заврался, и трещит по швам его бюджет именно потому, что ничего в нем не названо своими именами.

- Я всегда у вас спрашиваю, у вас же есть контакт с американцами, простыми, непростыми… Что у них?

- Они об этом не говорят.

Вы знаете, они тоже, как и украинцы, побаиваются. И я стараюсь их не заводить в какие-то политические дебри. Чаще всего мы друг другу говорим: ой, скорее бы эта война кончилась, ой, скорее бы стало спокойно.

- Значит, там, в Штатах, сейчас уникальная ситуация: «развязывание» Третьей мировой, как вы утверждаете, происходит параллельно с началом предвыборной кампании, по сути, она уже идет, и она своеобразная. Вот то, что это все так запараллелили - как-то повлияет на общую обстановку, оттянет войну?

- По сути, это одно и то же.

Но человек, который ведет предвыборную кампанию, никогда в жизни не будет включать в нее пунктом то, что он начинает мировую войну. Он никогда об этом не рассуждает, он заявляет: американцы, вы будете жить замечательно, я добавлю социальные расходы, я добавлю то, я добавлю это.

И в то же самое время он, как в бездонную бочку, швыряет деньги,- уже больше 100 миллиардов в Украину вложено. И еще выкручивают руки всем европейцам, чтобы туда вбухивать и вбухивать.

Речь идет о том, что вот-вот туда будут посланы самолеты, реальные действующие войска из НАТО. И это все ужасно накапливается и ужасно оплачивается.

Поэтому, американская предвыборная кампания сейчас гораздо острее выглядит, чем она была в свое время у Франклина Делано Рузвельта, великого президента, который ввел США во Вторую мировую войну.

Тогда, кстати, Америка тоже очень сильно сопротивлялась этому втягиванию. Но то была другая война, и Рузвельт своего добился.

Байден сейчас втаскивает, вталкивает Америку в масштабную, огромную войну. И очень страшно думать о том, что получится, если его планы осуществятся.

- Не дай Бог..

- Дай Бог, чтобы было так, как мы хотим - мирно, спокойно. Здесь мы с американцами думаем одинаково.

- … И - чтобы сумасбродство Байдена…

- …кончилось.

- Спасибо. Рад был вас услышать, Виталий Алексеевич.