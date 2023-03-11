Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон после семи лет брака

Сергей Безруков и Анна Матисон обвенчались. Фото: соцсети.

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков обвенчался с женой - режиссёром Анной Матисон. Фотографиями, снятыми во время церемонии, народный артист России поделился в соцсетях.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», - подписал снимок актёр.

В комментариях поклонники поздравляют режиссера и его супругу со счастливым событием. Сергей и Анна поженились в 2016 году. Тогда пара предпочла не устраивать пышную церемонию и не стала приглашать много гостей. Сейчас Безруков и Матисон воспитывают троих совместных детей: шестилетнюю Марию, четырехлетнего Степана и годовалого Василия. Ранее Сергей признавался журналистам, что они с женой хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший сын.

Артист поделился кадрами, снятыми во время церемонии. Фото: соцсети.

У актера также есть двое детей от отношений с актрисой Кристиной Смирновой - 12-летняя Александра и девятилетний Иван. Они родились, еще когда Безруков был женат на своей первой жене – актрисе Ирине Безруковой. Внебрачные дети артиста живут вместе с мамой, Сергей оплачивает их обучение. В одном из интервью Безруков заявил, что не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Еще двоих детей артисту могла подарить Ирина Безрукова. Актриса признавалась, что проходила процедуру ЭКО в клинике в Германии, но эмбрионы не прижились.

Сергей и Ирина прожили вместе 15 лет. Ради Безрукова Ирина ушла от мужа, актера Игоря Ливанова, забрав с собой сына Андрея. Первые годы актриса старалась окружить избранника заботой и вниманием, но постепенно их отношения начали портиться. Их разрыв был довольно болезненным — актер ушел от жены к Анне Матисон. Расставание усугубило трагическое событие: единственный сын Ирины Андрей погиб в 25 лет. В это время Сергей снимался на Байкале в фильме «Млечный путь» и влюбился в режиссера фильма Анну. Они поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной Безруковой.

Сергей и Ирина сохранили хорошие отношения. Безрукова по-прежнему работает в Московском губернском театре, который возглавляет ее бывший муж.