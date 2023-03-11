Не ответила взаимностью: появились подробности убийства возлюбленным 16-летней девушки в Подольске

Следствие разбирается в убийстве 16-летней девочки. Фото: Кадр видео

Знакомство в интернете закончилось трагедией для 16-летней Оля (имя девушки изменено - прим. ред.) из Подольска. 10 марта девочку-подростка зарезал молодой человек.

- Все произошло в ее квартире, - рассказали в ГСУ СК России по Московской области. – Между ними возник конфликт, и он нанес девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине «Скорой помощи».

Нападавший с места преступления сбежал. О происшествии на ул.Красная сообщили в полицию:

- Сообщение в дежурную часть Львовского отдела полиции города Подольска поступило от оператора службы 112, - говорят в ГУ МВД России по Московской области. – Подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в следственные органы.

По данным собственных источников KP.RU, задержанный – 18-летний москвич Михаил Баранов. С Олей он познакомился в интернете. Молодые люди какое-то время общались, Михаил пытался ухаживать, но девушка не ответила ему взаимностью. Тогда он пришел к ней в гости. Мирное чаепитие закончилось ссорой, во время которой Михаил ударил девушку несколько раз ножом. Раненая Оля смогла выйти за дверь и позвать на помощь.

По предварительным данным, вину молодой человек признал. Сейчас с ним работают следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Михаила ждет психолого-психиатрическая экспертиза, следствие и суд. Если его признают вменяемым и виновным, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.