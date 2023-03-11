День поисковика России: З00 добровольцев отправились на СВО

13 марта 1988 года в Калуге прошел 1-й Всесоюзный сбор поисковых отрядов. Фото: Александр БОЙКО

13 марта 1988 года в Калуге прошел 1-й Всесоюзный сбор поисковых отрядов. Его и принято считать Днем поисковика. Об этом говорили накануне, 11 марта в Музее Победы. Там состоялась публичная дискуссия на тему: «Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?».

Участники встречи говорили о том, что искать и идентифицировать пропавших в годы Великой Отечественной войны без вести военнослужащих, благодаря сайтам с оцифрованными документами РККА и штабными картами вермахта, что наложены на современные стало намного интереснее. Такие программы сегодня позволяют любому желающему отследить боевой путь и судьбу каждого воина, каждого подразделения.

«К 75-летию Победы мы добавили на портал «Память народа» информацию о 34 миллионах участников Великой Отечественной войны. В ней есть все призванные в РККА, включая вернувшихся с войны, погибших и без вести пропавших», - рассказал на встрече заместитель директора Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Российской Федерации Андрей Таранов.

Поисковики отметили, что за десятилетия работы поискового движения из 4 миллионов пропавших без вести установлены имена и места захоронений 2,4 миллионов солдат и офицеров. Из них - 280 000 за рубежом.

«За прошедшие 10 лет поисковиками захоронено порядка 210 000 советских солдат, установлено более 12 000 имен», - отметил руководитель направления по реализации военно-исторических проектов «Поискового движения России» Алексей Бормотов.

Он также сообщил, что 10 марта региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» открылось в Луганской Народной Республике, а 300 членов поисковой организации отправились добровольцами на передовую. Они уверены, что подготовили достойную смену.

Сегодня в «Поисковом движении России» 1500 отрядов численностью 45 тысяч поисковиков, которые только в прошлом году нашли в 37 регионах 20 544 солдат РККА (установлено 998 имен, прочитано 458 медальонов).

В этом году поисковики запланировали около 2,5 тысяч экспедиций. Будут искать погибших бойцов в местах крупных сражений, а также массовые захоронения, в которых гитлеровцы пытались замети следы своего планомерного геноцида советских граждан.

Участники встречи рассказали, что современные поисковики не только выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, разыскивают родственников погибших, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты и проводят выставки по итогам поисковых работ.