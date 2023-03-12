Тотальный диктант-2023: как написать на пятерку

В этом году Тотальный диктант пройдет 8 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году у Тотального юбилей - пройдет в двадцатый раз. Встречаемся 8 апреля. А сейчас самое время вспомнить правила грамматики. Реально ли успеть за месяц?

КУРСЫ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

Вернее всего – проверено! - готовиться вместе с организаторами акции.

15 марта стартуют бесплатные онлайн-курсы в их официальной группе “VK”. Новые уроки будут выкладываться раз в неделю, можно слушать трансляции, можно потом посмотреть записи.

На следующей неделе начнутся и очные подготовительные занятия. Москвичей ждут на курсах «Русский по пятницам» 17, 24, 31 марта и 7 апреля в педуниверситете (МГПУ) по адресу: Малый Казенный пер., 5Б. Начало в 19:00. Нужна предварительная регистрация по ссылке. Расписание занятий в других городах уточняйте на региональных страничках проекта и в соцсетях.

Еще вариант – попрактиковаться на диктантах прошлых лет. На сайте акции выложена коллекция из 16 текстов. Печатаете под диктовку (видеозапись) в специальном окне, потом отправляете работу на автопроверку и тут же узнаете результат. Хотите копнуть глубже – смотрите подробные онлайн-разборы диктантов и бесплатные онлайн-курсы проекта.

НЕ БОЙСЯ ДВОЙКИ

Предвидим реакцию: да я уже забыл все, что учил в школе\институте, получу двойку, опозорюсь… - не пойду, не уговаривайте! Или – у меня врожденная безграмотность, зачем людей смешить?

- Не раз слышала про врожденную безграмотность. Это миф, и мы его опровергаем, - заверила «КП» основатель фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. - Среди наших участников постоянно растет число отличников. В первую очередь, за счет тех, кто не только пишет диктант каждый год, но и постоянно работает над грамотностью. Например, проходят наши онлайн-курсы. Немало и таких, кто начинал с двойки, а теперь пишут на «отлично». В прошлом году высшую оценку получили 7% участников (из почти 800 тысяч, то есть примерно каждый пятнадцатый: Ред.). Это очень хороший результат.

- А врожденная грамотность существует или это тоже миф? – уточняю.

- Это, скорее, следствие начитанности. Даже если человек не учил правила, но перед глазами у него постоянно добротные литературные тексты, работа над грамотностью происходит в другой плоскости.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Оценки выставляют со всей строгостью: пятерка - это когда ошибок нет или допущена одна пунктуационная. 2-4 ошибки – четверка, не более восьми - тройка.

Но! При проверке учитывают все существующие в справочниках варианты постановки запятых, тире или двоеточий в спорных случаях - даже если таких вариантов десятки! И это заметно увеличивает шансы на хорошую оценку. А еще проверяющие не «срезают» баллы из-за опечаток. Так что если вместо «полька-бабочка» напишете «койко-бабочка», а Воронеж назовете Воронищем (реальные перлы из работ 2022 года), вам за это ничего не будет.

СПИСАТЬ МОЖНО?

Можно - по рукам линейкой никто бить не станет. И выгонять тоже. Если же писать дома в формате онлайн, можно текст прогнать через ворд. Подсмотреть правило на портале Грамота.ру или в справочнике Розенталя. Только смысл тогда вообще писать, правда?

А вот выбрать хорошего диктующего - мысль дельная. Организаторы, конечно, заверяют, что все их диктующие - высший класс. Однако бывалые участники советуют отправляться на те площадки, где диктовать будут не артисты или актеры, а филологи: мол, только у них все внятно и понятно.

Есть, впрочем, умельцы и среди звезд. Телеведущая Яна Чурикова из Москвы, говорят, диктует четко, еще и подсказывает. В прошлом году намекала, что слово обособляется тире с обеих сторон, - не только интонационно, но и вытянув руки а-ля летит самолет. А в позапрошлом изогнулась вопросительным знаком в нужный момент. Такая же слава у певицы Светланы Сургановой, которая диктует на питерских площадках.

В помощь пишущим будет и традиционный «бонус от фирмы»: накануне акции организаторы объявят 12 слов из текста диктанта и назовут одно правило, которое точно пригодится 8 апреля.

А ТЕКСТ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ?

- Все наши диктанты сложнее школьного уровня, - говорит Ольга Ребковец. - Однако эксперты филологического совета, которые готовят авторские тексты к акции, признают: не раз ошибались в прогнозах насчет того, что именно вызовет трудности.

К примеру, в 2020-м ожидали, что народ споткнется о слово «скрупулезный», - не угадали. Годом раньше удивлялись, что многие посыпались на, казалось бы, простом словосочетании «Василисин муж»: написали прилагательное с маленькой буквы. Еще вспоминают, как в 2017-м Леонид Юзефович специально написал несложный в плане орфографии текст - чтобы побольше пятерок было. А отличники потом оскорбились: мол, не в радость им такая пятерка.

О диктанте этого года пока знаем вот что: написал его журналист и писатель из Владивостока Василий Авченко, он о русском путешественнике, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, текст - документальный, публицистический, без художественного вымысла. Это вообще в стиле Авченко, которого автор Тотального диктанта-2018 Андрей Геласимов охарактеризовал так: «Вася, в отличие от других писателей, не врет. Пишет так, как все было на самом деле».

И вот еще одна подсказка для желающих получше подготовиться к диктанту – почитайте Василия Авченко, чтобы уловить его манеру изложения. Например, роман «Правый руль» (номинировался на «Национальный бестселлер» и премию «Новая словесность) или «Дальний Восток. Иероглиф пространства» (включен в лонг-лист премии «Большая книга» в 2022-м). Можно начать знакомство и со сборника рассказов «Кристалл в прозрачной оправе» или фантастической повести «Владивосток-3000», написанной в соавторстве с фронтменом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко.

БДИ!

Самые частые ошибки

Из года в год участники ТД путаются в правилах на «н» и «нн», слитное-раздельное написание, «о» или «е» после шипящих. Никак не запомнят, когда Солнце, Луна, Земля пишутся со строчной, а когда с прописной. Многие пишут «как будто» через дефис, забыв школьное «перед то, либо, нибудь черточку не позабудь».

В прошлом году в топ попали ошибки в написании наречий и наречных сочетаний. Так, «поначалу», «настолько», «дотемна» народ писал раздельно, «крупно простеганный» - одним словом, «нестерпимо яркая» - через дефис, а «по-французски», наоборот, без дефиса. Многие написали «срОвнявшись» вместо «срАвнявшись» (написание зависит от значения), а «воронежский» с большой буквы, хотя прилагательное, образованное от географического названия, пишется с маленькой.

Лидер среди пунктуационных «косяков» - знаки препинания в сложноподчиненном предложении: тире, двоеточие, точка с запятой. А еще обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, а также определений, оторванных от определяемого слова.