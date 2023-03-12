Вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов: Досконально изучить мозг не хватит и тысячи лет, но взять под контроль многие его болезни наука уже в силах

Директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

История отечественной медицины подарила миру не меньше великих имен и открытий, чем русская литература или музыка. Нобелевские лауреаты Павлов, Мечников, новые дисциплины, препараты, методы лечения и уникальные операции – будь то первое в мире применение на фронте наркоза для раненых Николаем Пироговым или начинание Михаила Чумакова по всеобщей вакцинации от полиомиелита. Чем сегодня способна ответить наша страна на вызовы времени? «КП» открывает серию встреч с видными учеными, движущими вперед современную российскую медицину. Наш первый адрес – Федеральный научный центр неврологии.

В 1944 году, когда еще не был окончательно разгромлен фашизм и советская страна лежала в руинах, руководство государства приняло решение создать Академию медицинских наук. Первыми тремя институтами АМН СССР стали НИИ неврологии, кардиологии и хирургии. До сих пор в стенах Института неврологии (сейчас Научного центра) сохранился мемориальный кабинет, где стоят стол, шкафы и кресла той эпохи. На стенах – портреты выдающихся советских неврологов. В этом историческом кабинете мы встретились с нынешним директором, одним из ведущих отечественных ученых в области неврологии, врачом, недавно избранным вице-президентом РАН, академиком Михаилом Пирадовым.

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Пирадов родился в Москве. С детства хотел стать врачом. В 1979 г. окончил с отличием 2-й Медицинский институт им. Н.И.Пирогова. Наряду с научной работой более 25 лет проработал зав.отделением нейрореанимации и интенсивной терапии. Основные исследования посвящены проблемам неврологии и нейрореаниматологии, в т.ч. инсультам, коматозным состояниям, смерти мозга, восстановительной неврологии. Под руководством Михаила Пирадова создана система, снизившая летальность при тяжелых кровоизлияниях в мозг в 2 раза и инфарктах мозга в 1,5 раза. Один из главных разработчиков национальных критериев смерти мозга, положенных в основу Закона РФ «О трансплантации органов и тканей человека».

ОТКРЫТИЯ РОЖДАЮТСЯ В СУМЕРКАХ

- Михаил Александрович, вы больше 30 лет лечите самых тяжелых больных после инсульта, пациентов в коме. В институте разрабатывают технологии лечения эпилепсии, деменции, методики по улучшению работы мозга в обычной жизни. Говорит ли это о том, что мы вплотную подошли к разгадке всех «тайн разума»? Количество перейдет в качество, и скоро мы сможем управлять тем, что всегда управляло нами?

- На самом деле, мозг исследован очень мало. Когда мы изучаем сами себя, получается, что более простая структура (мы) пытается постичь самое сложное устройство на Земле – свой мозг. Насколько это возможно? Для примера: у простейшего подопытного организма, червячка нематоды, всего 302 нейрона. Чтобы изучить все их взаимные связи при помощи современной компьютерной техники, людям потребовалось 15 лет! А в мозге человека – 86 млрд(!) нейронов. По подсчетам наших специалистов, их полноценный анализ при текущем уровне развития технологий займет 4 миллиарда лет. Но даже когда появятся сверхмощные квантовые компьютеры, я бы не взялся предсказать быстрое решение этой задачи.

А вопросов и загадок в работе нашей нервной системы очень много. Взять хотя бы факт: почему, когда христиане-фанатики представляли в своем воображении проткнутые гвоздями запястья Иисуса, у самих верующих точно в этих местах появлялись кровоточащие язвы? Самовнушение или что-то другое? Мы даже близко не представляем, на что способен наш мозг. Передача мыслей на расстояния? Вполне возможно.

А что такое гениальность? Почему лишь единицам приходит в голову нечто неординарное, открывающее новые пути для развития цивилизации? Явно у этих людей есть что-то, из-за чего их мозг работает иначе, чем у подавляющего большинства. Известно, что часть великих открытий была сделана в так называемом дремотном, или сумеречном состоянии сознания. Когда мы вот-вот заснем или проснемся. Самые яркие примеры – Дмитрий Менделеев с приснившейся ему периодической таблицей химических элементов и Томас Эдисон. Американский изобретатель одного из первых коммерчески успешных вариантов лампочки, фонографа и еще сотен важных находок клал рядом с креслом, в котором собирался задремать, металлический лист, ручку и бумагу. А в руку брал тяжелый железный шар. Для чего это он делал? В дремотном состоянии у людей часто появляются в мозге решения тех задач, которые казались неразрешимыми в бодрствующем состоянии. Очевидно, при засыпании мозг выходит из-под жесткого контроля сознания и начинает свободно мыслить. Но, проснувшись через несколько часов, мы эти решения не можем вспомнить. У Эдисона тяжелый шар при засыпании выпадал из руки на лист металла, издавая резкий звук. Он открывал глаза и тут же записывал, что пришло ему в голову на грани бодрствования и сна.

ЛАРСА ФОН ТРИЕРА МОЖНО СПАСТИ?

- Что мы знаем сейчас о мозге наверняка?

- Из каких отделов он состоит. Какие области отвечают за зрение, обоняние, осязание, движение, логическое и абстрактное мышление. Мы представляем себе, как происходит поднятие руки, запоминание информации.

При этом, даже не зная многих тайн мозга, можно развивать его способности, опираясь на уже известный опыт. Допустим, проверенный прием «встряхнуть» мозг – начать выполнять привычные действия «нерабочей» рукой: чистить зубы, писать левой рукой правше и наоборот. Также ограничение восприятия одними органами чувств может обострить другие и стимулировать мышление, воображение (обычно через зрение мы получаем до 90% информации о мире вокруг, фактически оно подавляет обоняние, осязание, слух, вкус). С древних времен индийские йоги на пути к саморазвитию практиковали многолетнее отшельничество, в котором всем органам чувств, а не только зрению отводилось значительное место. И христиане в поисках высшего духовного знания выбирали аскетизм.

По мере изучения нервной системы рождаются новые знания о мозге, а значит и новые методы работы с пациентами.

- В лечении каких неврологических заболеваний медицина особенно продвинулась?

- Когда речь идет о заболеваниях самой тонко организованной структуры на Земле, то «исправлять» их очень сложно, и одной «волшебной таблеткой» точно не обойтись. Не случайно поражения мозга стоят на первом месте в мире по инвалидизации. Тем более, серьезные повреждения нервной системы способны разрушить в человеке его собственное «Я». Тогда как при недугах тела все равно можно оставаться полноценным членом общества, даже стать всемирно известным, как, например, Стивен Хокинг.

И еще важный момент: в нейрореабилитации, то есть восстановлении после инсультов, травм и т.д., успех лечения очень сильно зависит от силы воли пациента. Чтобы вернуть в строй обездвиженную после инсульта руку или ногу, восстановить речь, требуется колоссальное количество ежедневных тренировок. Без сильной мотивации никакие суперсовременные тренажеры не помогут.

Тем не менее, сегодня уже очень успешно лечат эпилепсию, рассеянный склероз. Серьезные сдвиги произошли в борьбе с болезнью Паркинсона. Уникальное изобретение последнего времени - воздействие фокусированным ультразвуком на определенные зоны мозга без трепанации черепа. Скоро такая установка появится в нашем центре.

- В прошлом году СМИ сообщили, что болезнь Паркинсона диагностировали у 66-летнего датского кинорежиссера Ларса фон Триера, и он неуклонно движется к деменции и параличу…

- К сожалению, болезнь сегодня неизлечима. Но правильно подобранные лекарства и другие методы позволяют не только затормозить ее, но и уменьшить тяжесть симптомов. Думаю, у фон Триера лечение начато своевременно, финансовых возможностей достаточно, и все будет под врачебным контролем.

САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ

- Ваша докторская диссертация посвящена синдрому Гийена-Барре. Почему он вас так заинтересовал?

- Это одно из самых загадочных заболеваний. Его проявления способны у любого вызвать страх. У человека происходит тотальный паралич всей поперечно-полосатой мускулатуры, включая дыхательную мускулатуру (каждый 3-й больной попадает на искусственную вентиляцию легких, ИВЛ). В тяжелых случаях перед врачом фактически лежит живой труп, не способный не только двигать руками и ногами, но даже открыть глаза. И при этом головной мозг пациента абсолютно сохранен, как у всякого здорового человека! Повреждается исключительно периферическая нервная система. А самое поразительное в том, что при правильном лечении синдром Гийена-Барре излечивается, будучи аутоиммунным заболеванием – происходит 100%-ное восстановление.

Одним из моих пациентов был кандидат в мастера спорта по барьерному бегу, где нужна великолепная координация движений. Попал на ИВЛ, тотальный паралич. А уже через год он выполнил норму мастера спорта! Ни одно другое аутоиммунное заболевание сегодня не излечимо. Если мы сможем разгадать загадку - как организму удается полностью восстановиться после синдрома Гийена-Барре, то, возможно, будет получен ключ к спасению многих людей: пациентов с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, псориазом и так далее. Это будет огромный прорыв в медицине. И это - моя профессиональная мечта.

КУДА ИСЧЕЗЛИ СОВЕТСКИЕ ТОМОГРАФЫ

- Насколько понимаю, в том, что касается материальной базы – инновационных препаратов, оборудования – нам есть к чему стремиться в плане импортозамещения?..

- Сегодня наш центр оснащен на уровне лучших европейских клиник. Например, у нас 6 томографов, включая два мощностью 3 Тесла, а также МР-томограф открытого типа для людей, страдающих клаустрофобией. Но, конечно, стоит задача возвращаться к опыту отечественных разработок. (В 1984 году ученых Института неврологии наградили Госпремией СССР за создание первой модели отечественного компьютерного томографа. Однако, в 1990-е российские младореформаторы сделали ставку на поддержку западных производителей высоких технологий. - Ред.) Сейчас в Академии наук мы формируем перечень первоочередного медоборудования, которое необходимо начать создавать или продолжать развивать в стране. В списке на первых местах томографы («Росатом» взялся за разработку и производство МРТ-установок), эндоскопы, аппараты УЗИ и многое другое.

На самом деле, у нас есть российские производители, которые уже сейчас поставляют, например, прекрасное нейрофизиологическое оборудование. Наши сотрудники недавно были на одном из таких производств в Тамбове. Современные корпуса, стекло, бетон, все роботизировано. Там выпускают электромиографы, электроэнцефалографы, и по качеству эта аппаратура ничуть не хуже импортной. А цена ощутимо ниже. Но для того, чтобы такие примеры были не единичны, мало полагаться на поддержку бизнесом прикладных разработок с быстрой окупаемостью. Без поддержки государством долгосрочных фундаментальных исследований, как в СССР, нельзя создать ничего по-настоящему прорывного.

О СТИМУЛЯТОРЕ ПАМЯТИ

- Возвращаясь к прорывным технологиям лечения заболеваний: часто приходится слышать даже от 30-40-летних людей жалобы на проблемы с памятью. Кто-то списывает все на переутомление, стрессы, а если речь о пожилых родственниках, то добавляются страхи деменции. Во-первых, когда действительно надо бить тревогу? А, во-вторых, занимается ли ваш центр улучшением памяти?

- Есть простой тест. Человеку дают прочитать листок бумаги с 10-ю любыми короткими словами. Через 10 минут нужно по памяти написать их. И еще раз - через час. Если удалось вспомнить 8 и больше слов, то все в порядке. Если нет - нужно подумать об обращении к врачу-неврологу для полноценного обследования. В первую очередь делается МРТ, чтобы понять, нет ли опасных изменений в веществе головного мозга. Также применяются современные нейропсихологические тесты, исследуются сонные и позвоночные артерии.

Что касается разработок нашего института, то одна из наиболее интересных технологий - навигационная транскраниальная магнитная стимуляция. С 2009 года мы провели более 3 тысяч таких процедур в рамках научных исследований. Речь идет о воздействии на определенные зоны коры головного мозга электромагнитными полями. Внешне это выглядит довольно просто: на зоны мозга, установленные предварительно с помощью магнитно-резонансной томографии, подаются импульсы, электромагнитные сигналы. Человек ощущает их, как очень легкое постукивание. В результате к нужному участку мозга улучшается приток крови. Также задействуются нейротрансмиттеры (вещества, переносящие сигнальные молекулы). Мы пока не до конца понимаем, что именно в деталях происходит, но эффект налицо: после одной 30-минутной сессии стимуляции мозга уровень запоминания слов улучшается в среднем на 20%.

Основная проблема в том, что пока у наших добровольцев память улучшается на небольшой период времени. Над тем, как достичь длительного эффекта, сейчас работают во всем мире. Мы тоже продолжаем исследования. Кстати, этот метод помогает не только улучшить память, но и восстанавливать движения людям после инсульта, улучшать состояние при тяжелых формах рассеянного склероза, при депрессии, которая не поддается лечению фармпрепаратами. Есть планы использовать такую технологию при сосудистой деменции, это одна из самых частых причин слабоумия в пожилом возрасте. Также пробуем приостановить развитие болезни Альцгеймера.

О НАШЕМ БУДУЩЕМ

На что способен искусственный интеллект

- Японский ученый, создатель человекоподобных роботов Хироши Ишигуро как-то заметил, что эволюция не завершилась появлением человека разумного. По сути, сейчас люди переживают этап киборгизации - сращивания с компьютером, высокими технологиями. Большинство уже, как минимум, смартфонозависимы. Возможно, мы – переходный вид на пути к искусственному интеллекту. Вы согласны? Или, наоборот, те же смартфоны помогают нам спасти мозг от перегрузки?

- Научно-технический прогресс был однозначным благом практически во все века. Сейчас же, боюсь, мы сами породили силы, которые, возможно, с каждым годом приближают к закату цивилизацию. Пока еще наш мозг стоит выше компьютеров в принятии нестандартных решений, но человеческий интеллект слабеет, деградирует.

Норвежские ученые провели исследование на 34-х тысячах европейцев. Оказалось, что у людей, родившихся с 1930 по 1980 гг., IQ в среднем на 20 пунктов выше, чем у родившихся позже. Это колоссальная разница, все равно, что 30-этажный дом и пятиэтажка. И у меня нет сомнений в результатах этого исследования. Когда оперативная память человека перегружена потоком информации (ТВ, интернет), которую он проглатывает, не думая, снижаются способности к аналитическому мышлению.

Тем временем искусственный интеллект (ИИ) – набирает силу. Есть две показательные истории. Во-первых, проигрыш чемпиона мира по шахматам Каспарова в 1996 году программе Deep Blue. Примечательно, что это был пример так называемого слабого искусственного интеллекта (программа перебирала варианты из загруженных в ее память партий гроссмейстеров). Второй пример – алгоритм AlphaGo от компании Google, который в 2016 году обыграл чемпиона мира по игре в го. Это игра, где количество комбинаций на порядки больше, чем в шахматах. И в ней нужно применять также интуицию. Так вот, здесь в машину не закладывали ничего, кроме правил игры. Пять месяцев AlphaGo играла сама с собой, сыграла 5 млн партий – обучилась(!), и победила человека. Вот, что такое сильный искусственный интеллект.

К чему в будущем приведет саморазвитие того или иного алгоритма, который облачен в форму собачки или в подобие человека, мы не знаем. Сейчас ИИ уже свел на нет свыше 160 профессий. И все больше людей будет оставаться в дальнейшем без прежней работы.

Чтобы избежать мрачного исхода, нам нужно уделять больше внимания саморазвитию. Создав суперсовременные автомобили, человечество осознало, что для сохранения здоровья и продления жизни нужно активнее ходить своими ногами, заниматься в спортзале. Точно так же, имея компьютеры и смартфоны, важно тренировать мозг, чтобы он не деградировал. И не обольщаться сиюминутной пользой и пока еще безобидностью искусственного интеллекта.