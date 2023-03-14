Десять лет с именем Василия Пескова

14 марта 2023 года исполняется 93 года легендарному журналисту «Комсомольской правды» Василию Михайловичу Пескову. Фото: Сергей Жданов

Есть память жизни ушедшего от нас человека. А есть жизнь памяти.

Василия Михайловича Пескова нет с нами десятый год. И не помню ни одного дня, когда бы не прозвучало его имя. Какой-нибудь повод обязательно находится. А у нас, среди ветеранов газеты, которым довелось и поработать рядом с Мастером, и немало сделать в память о нем, таких поводов сослаться на него вновь и вновь всегда предостаточно.

Сразу после кончины Пескова целая команда сотрудников КП издавала его 23-томное Полное собрание сочинений из газетных публикаций за 57 лет, проведенных в «Комсомолке». Татьяна Адабаш листала подшивки, собирая очерки Василия Михайловича; Анна Епанешникова верстала, корректура во главе с Полиной Варывдиной вычитывала, Александр Кулаков придумал дизайн, Андрей Дятлов вел проект, писал предисловия.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на Дне памяти Василия Пескова в Голубом зале «Комсомольской правды»

Географические экспедиции КП (Владимир Сунгоркин, Леонид Захаров, Евгений Сазонов, Рамиль Фарсутдинов) проходили маршрутами путешествий Пескова, оставляя на них памятные таблички и оформив присвоение одному из островов Большой Курильской гряды имени нашего коллеги.

Был запущен ежегодный конкурс КП для журналистов и блогеров «Окно в природу» с премией В.М. Пескова для победителя. Соучредителем выступила «Транснефть».

Вместе с Воронежским заповедником имени В.М .Пескова и его музеем там проводятся «Песковские чтения», издаются одноименные сборники материалов . Первый выпуск (составители И.Воробьев, Л.Семина, Н.Хлызова, при поддержке Союза журналистов России и ИД «КП в Воронеже») открывала знаменитая документальная повесть Василия Михайловича «Таёжный тупик». Второй выпуск «Запасной карман жизни» посвящен, как и нынешние Десятые Песковские чтения, газетной летописи (в основном, пером Пескова) истории Воронежского заповедника, который отмечает в этом году свое столетие.

На снимке друга Пескова, оренбургского фотохудожника Сергея Жданова Василий Михайлович запечатлен у знаменитого столетнего дуба на центральной усадьбе,´ посаженном при создании заповедника.

На снимке друга Пескова, оренбургского фотохудожника Сергея Жданова Василий Михайлович запечатлен у знаменитого столетнего дуба на центральной усадьбе,´ посаженном при создании заповедника

В год 90-летия Пескова, в День его памяти - 12 августа, провели в редакции вернисаж галереи портретов Василия Михайловича работы Сергея Жданова, которому был вручен один из трех юбилейных именных призов Мастера. Открыл вернисаж председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он сам, как признался, вырезал школьником публикации Пескова, наклеивал в специально заведенный альбом. Ему пришлась по душе идея нашего приза (авторское фото Пескова в символической раме «Окна в природу», автор идеи Рамиль Фарзутдинов).

Призы мы вручили также автору памятника Пескову в заповеднике Александру Козинину и воронежскому предпринимателю, депутату Госдумы РФ, инициатору создания и спонсору воплощения памятника Аркадию Пономареву. Последним поручением-завещанием клубу ветеранов Владимира Сунгоркина, не менее легендарного главреда «Комсомольской правды», была просьба довести до результата увековечивание памяти Василия Михайловича в столице. В этом году 10-летия со дня его кончины отпадают последние формальные препятствия для установки мемориальной доски на доме 11 по улице Верхняя Масловка у стадиона «Динамо», где Песков прожил пол века и где и поныне хранятся его архивы. Поручением занимаемся. Надеемся на успех. Тем более, что ждут все эти годы материализованного воплощения собранные читателями газеты их добровольные пожертвования на мемориал самому народному журналиста страны. Эскиз памятной диски нам уже сделал Александр Козинин.

18 марта в Воронежском заповеднике пройдут в десятый раз Песковские чтения. Программа как всегда очень насыщенная. Заведующая музеем Пескова Наталия Хлызова и в этот раз, штудируя исторические первоисточники по заповеднику и его газетную летопись, которую всю жизнь вел Василий Михайлович, открыла и новые сведения, и новых героев песковских публикаций. Покажем там еще раз и фильм о Пескове, снятый телеканалом «Звезда» по инициативе Павла Веденяпина, когда-то тоже журналиста КП и коллеги Василия Михайловича. Пересмотрим видеорассказ французского писателя Ива Готье, переводчика песковского «Таежного тупика», который он прислал для участия в чтениях памяти своего многолетнего друга и, как его называет, Ментора.

Ив Готье (слева) с Василием Песковым во время путешествия по Франции, где нашего журналиста особенно интересовала тема использования старинных мельниц в современных условиях

Успела перечислить здесь микроскопическую часть тех, кто не просто помнит о Василии Михайловиче Пескове, но помнит о нем деятельно, стараясь сохранить побольше из того, что он сделал за свою шестидесятилетнюю журналистскую службу. Недавно пришлось писать творческую биографию. В.М. Пескова, так не хватило пальцев на руках, чтобы перечислить все, что называется, генеральные направления его необыкновенной многогранной деятельности. Исследователь, строитель и реформатор природоохранной сферы. Основатель современной экологической журналистики. Певец Отечества. Первооткрыватель в журналистике космической темы в ее человеческом измерении, взявший первое интервью у первого космонавта. Летописец Великой Отечественной войны, ее героев и народного подвига. Создатель своеобразной философии «натуральной жизни» в гармонии и единении с природой. И много ещё чего. Одних путешествий по миру десятки, общая протяженность - два оборота по экватору. 40 книг. 17 лет – ведущий телепрограммы «В мире животны»х. Участие в восстановление популяции Бобров. Спасение лесов и заповедников России. Спасение северных рек от поворота на юг. Восстановление технологии строительства водяных мельниц. Перепись всех родников страны. Восстановление Дня птиц в России.

Только такое скользящее перечисление уже способно стать отдельной книгой. Замечательным романном о жизни замечательного человека.

Но вот уже и жизнь памяти о нем превращается в не менее интересный роман. Мы пишем его каждый день.

С днем рождения, Василий Михайлович!