Минобороны России ликвидировало склад боепитания ВСУ в Запорожье

Армия России продолжает уничтожение противника Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о продвижении наших войск, а также потерях в рядах ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении украинские националисты потеряли 45 военнослужащих и пять диверсионно-разведывательных групп, на Красно-Лиманском до 100, на Донецком 220, на Южно-Донецком и Запорожском разбиты три диверсионных группы и уничтожено более 50 солдат.

Итого по всей линии соприкосновения за сутки наши военные перебили 415 наемников киевского режима, что на 15 больше, чем днем ранее.

Генерал-лейтенант сообщил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: двум пунктам управления бригад ВСУ, 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах.

Конашенков также отметил, что наши воины ликвидировали в черте города Запорожье склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет», сбили два вертолета ВСУ марки Ми-8, семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

400 - самолетов

220 - вертолетов

3385 - беспилотных летательных аппаратов

411 - зенитных ракетных комплексов

8275 - танков и других боевых бронированных машин

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4326 - орудий полевой артиллерии и минометов

8879 - единиц специальной военной автомобильной техники