Сбежавшие из России звезды останутся без денег? Почему Брежневой, Лободе и другим стоит забыть о российских особняках

41-летняя Вера Брежнева – гражданка Украины. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу три артиста с украинским гражданством выставили на продажу свои особняки в Подмосковье. Эксперты рынка недвижимости говорят, что выгодно продать элитную недвижимость сейчас сложно – число предложений значительно превышает спрос. А в случае с продавцами из недружественных стран сложностей еще больше. Звезды эстрады из Украины долгие годы зарабатывали в России большие деньги. Заработки выводили на счета в зарубежные банки, а часть инвестировали в элитную недвижимостью в Москве и Подмосковье. Теперь звезды хотят избавиться от жилья в России.

Кто и что продает?

37-летний композитор, певец Артем Умрихин известен как основатель и продюсер группы «Artik & Asti». У Умрихина гражданство Украины, его жена Рамина имеет гражданство Израиля и Евросоюза, их дети – граждане США и ЕС. Сейчас Умрихин с семьей живет в ОАЭ, продолжает записывать и выпускать песни. Женская половина «Artik & Asti» - солистка зарабатывает деньги (выступает) в России. Умрихин не высказывается на политические темы.

37-летний композитор, певец Артем Умрихин основатель и продюсер группы «Artik & Asti» и его жена Рамина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Артем Умрихин с женой, сыном и дочерью последние годы проживал в Подмосковье – дом находится в элитном поселке на Новой Риге. Коттедж площадью 700 кв м музыкант купил с большой скидкой – повезло, так как продавцам срочно нужны были деньги. Умрихин заплатил 31 миллион рублей, и немного освежил ремонт. Теперь хочет продать дом за 50 миллионов рублей. Интерьеры жилища оформлены в классическом стиле, мебель не новая – еще от предыдущих хозяев.

41-летняя Вера Брежнева – гражданка Украины. Больше десяти лет зарабатывала миллионы в России на «заказниках» и других коммерческих выступлениях, а также имела крупные рекламные контракты. Ее муж (59-летний композитор Константин Меладзе, гражданин Украины) подарил Брежневой особнячок в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк». Здесь они жили до весны 2022 года. Дом находится в 19 км от МКАД, площадь коттеджа 700 кв метров, 36 соток. Первый этаж: гостиная с камином, кухня, спальня для гостей, хамам, два санузла и гаражи. второй этаж: три спальни, гардеробная. Третий этаж: мансарда с комнатой для отдыха. Дом безрезультатно пытались сдать в аренду, а теперь через агентство недвижимости выставили на продажу за 299 миллионов рублей.

Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Брежнева (настоящее имя Вера Киперман) неоднократно распространяла фейки об СВО. Год назад певица уехала в Италию, где у семьи есть дом. Сейчас Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью живет на вилле неподалеку от озера Гарда у южного подножья Альп. Стоимость их виллы 800 тысяч евро. Есть у них в Италии и квартира в курортном городе.

40-летняя Светлана Лобода – гражданка Мальты и Украины. Сейчас Лобода с дочками живет в Латвии. Периодически распространяет фейки об СВО. До этого около четырех лет Лобода жила и работала в России, построив самую успешную карьеру из всех украинских коллег-певиц. У звезды есть квартиры в Дубае, Риге, дом в Юрмале. Самая дорогая недвижимость у певицы в России – квартира и дом.

40-летняя Светлана Лобода – гражданка Мальты и Украины. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Особняк Лободы площадью 1400 к м на участке в 1 гектар находится в Подмосковье на территории охраняемого поселка на Новорижском шоссе. Через агентство недвижимости дом сдают за 1 миллион рублей в месяц; а также продают за 630 миллионов рублей. Желающих жить или купить здесь пока не нашлось. На территории: сад на 300 деревьев с прудом; дом для прислуги и гостевой дом. Особняк на три этажа: холл, гостиная, пять спален, кухня, две столовых, бассейн, гардеробные, бильярдная, библиотека, тренажерный зал, бар.

Как продают?

Лобода, Брежнева и Умрихин не имеют российского гражданства. Адвокат Игорь Могильный объяснил KP.RU особенности сделок с российской недвижимостью артистов с гражданством недружественных стран:

- Указом Президента РФ №81 от 1 марта 2022 года были наложены ограничения на лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Речь как раз о лицах, у которых есть гражданство недружественного государства и нет российского гражданства. Речь шла о запрете гражданам недружественных государств совершать сделки с недвижимостью, которые приводят к регистрации права собственности. Затем указом Президента РФ №254 от 4 мая 2022 года были разрешены приобретение и продажа недвижимости гражданами недружественных государств.

- Но есть обязательное условие сделок: деньги за продаваемую недвижимость поступают на специальный счет «С». Что такое специальный счет «С» - это рублевый счет, который валютный нерезидент (гражданин недружественной страны) может открыть в российском уполномоченном банке. Списать денежные средства со счета «С» можно только в следующих ситуациях: уплата налогов и пошлин в бюджет России; переводы на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах; переводы на расчетные счета нерезидентов в валюте РФ при наличии специального разрешения; переводы на банковские счета типа «С»; уплата комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету. Таким образом, чтобы снять наличные денежные средства со счета типа «С» и перевести их на свой расчетный счет необходимо получить специальное разрешение, однако порядок получения такого разрешения не определен – это основной риск.

- Таким образом: если эти артисты продадут недвижимость в России, то деньги смогут получить на специальный счет «С». Либо «черным кэшем».

- Как продать недвижимость, находясь за границей? Оформить нотариальную доверенность, апостилировать ее - и тогда доверенное лицо оформит сделку.

- Если данная недвижимость оформлена на юридическое (а не на физическое) лицо, тогда потребуется разрешение специальной комиссии для совершения сделки.

- Рисков для гражданина РФ, покупателя недвижимости у лиц недружественных государств – я не вижу.

Выводы: Звезды утверждают, что никому не дарили свои российские дома. Продают их доверенные лица. Шансов без огромных скидок избавиться от этих домов – немного, так как на рынке загородной элитной недвижимости переизбыток выгодных предложений. Если сделка состоится, то у гражданина недружественной страны могут возникнут сложности с тем, чтобы вывести деньги за пределы России. Для того необходимо специальное разрешение – пока порядок его получения не определен.