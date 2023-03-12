Переехавший в Израиль Семен Слепаков пытается уйти от налогов с продажи роскошной пятикомнатной квартиры в Москве

Семен Слепаков - самый высокооплачиваемый российский комик Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Некогда успешный в России шоумен, который трижды успел отметиться в списке Forbes и обзавестись статусом самого высокооплачиваемого комика, с прошлого года обосновался в Израиле. На святую землю Семен Слепаков перевез всю семью, включая бабушку, и теперь гастролирует по Европе с русофобскими шутками, зарабатывая на жизнь, которая в Израиле очень дорогая.

Между тем, в Москве у Слепакова осталась элитная недвижимость в виде пятикомнатной квартиры в элитном ЖК в самом центре столицы. В 2021 году бард-юморист стал обладателем жилья и двух машиномест в районе Крымской набережной. В доме всего 16 квартир: с одной стороны он соседствует с парком Музеон, с другой - с Якиманкой.

Чтобы купить эти роскошные 217 "квадратов" с тремя санузлами, просторной гостиной, столовой-кухней, тремя спальнями и гардеробной, артисту в свое время пришлось продать аж три квартиры Москве - однушку, двушку и пятикомнатные апартаменты попроще. Судя по всему, именно с этого дохода Слепакову пришел налог на 19 миллионов, который он оплатил не так давно. И видимо, этот урок шоумен усвоил.

Так, по данным KP.RU, на днях у ИП Слепаков, через счета которого бард получал гонорары за выступления, появился новый вид деятельности: "покупка и продажа собственного недвижимого имущества". О том, что это значит, сайту KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Похоже, артист решил продать квартиру через ИП, чтобы сэкономить на налогах. Так как недвижимостью он владеет менее пяти лет, то по закону обязан уплатить налог с продажи,- объяснил адвокат. - Обычно для россиян эта сумма составляет 13% с суммы сделки. Однако, Слепаков уже потерял налоговое резидентство РФ (это происходит автоматически после 183 дней отсутствия в стране в течение года. - Ред.), поэтому для него налог выше - 30%. А если продать квартиру через ИП - всего 6%. Разница огромная. А метод этот, в принципе, легальный и довольно распространенный.

Роскошные апартаменты Семена Слепакова уже несколько месяцев как выставлены на продажу, однако, покупателей всё нет, хотя за срочную сделку продавцы обещают невиданную скидку в 45%. Проблема в том, что жилье не имеет ремонта и даже самой простой отделки - квартира буквально в бетоне. При этом Слепаков хочет получить за неё валюту в сумме 3,4 млн долларов (ок. 260 млн рублей по текущему курсу). Минимальная ставка в учетом всех скидок - 1, 870 млн долларов или 142 млн рублей.

При обычной продаже Слепакову пришлось уплатить бы налог в размере 30% - от 42 до 78 миллионов рублей. А если сделка заключается через ИП, эти суммы окажутся куда скромнее: всего 8,5 - 15,6 миллионов.