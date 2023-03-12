Призрак атомной войны: США нанесли учебный удар ядерным оружием по Санкт-Петербургу

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтикой примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтикой примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга — об этом свидетельствуют данные FlightRadar24. «Стратег» поднялся с польского аэродрома, пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Британии. Позже поступила информация, что он отрабатывал учебный удар по Санкт-Петербургу.

Эту ситуацию KP.RU обсудила с военным экспертом, полковником в отставке Михаилом Тимошенко.

- Американский самолет совершал опасные манипуляции в 200 км от Питера. Насколько опасные?

- Вспоминаю как В-52 регулярно летал вдоль границ СССР. У этого самолета схожие характеристики с нашим Ту-95. У американцев они имели тогда такие позывные: Скай Кинг — небесный король у бомбардировщика, и позывной пункта управления на земле Лук Бук, то есть справочник. И тогда были такие заголовки «Стрела сломалась над Испанией» . Это В-52 «теряли» те боеприпасы, которые у них были на борту.

- О каких боеприпасах шла речь?

- 4 бомбы упали в Гренландии, две или три свалились в Испании и несколько бомб эти бомбардировщики «потеряли» над территорией США.

- Чтобы никому не было обидно?

- Наверное. А вот этот полет — он как напоминание о проклятом прошлом.

- В чем напоминание — что они способны уничтожить, благодаря своей стратегической авиации, такие наши города, как Питер?

- В том числе, и это. И это, конечно, не бомбовая угроза, а ракетная. Они несут ракеты крылатые — типа нашей Х-101. В ядерном исполнении такие ракеты способны лететь на 5 тысяч километров.

- То есть, смысл такого полета — демонстрация большой угрозы?

- Они имитировали ракетную ядерную атаку. И польские истребители сопровождения подняли для пущей важности.

- Как мы должны были реагировать?

- Мы по этому В-52Н отрабатывать не должны были — он все-таки находился достаточно далеко от наших границ, морских и воздушных. Над Балтикой кто хочет, тот и летает. На наших радарах, конечно, были отметки - одна большая цель, этот стратег, и несколько маленьких — это польские истребители.

- Имитация — это агрессия?

- Имитация, это, все-таки, не агрессия. Это демонстрация возможностей - показать нам, что они могут. А мы туда отправлять перехватчики не могли — и далеко, и нейтральная зона.

- Польский министр обороны Блащак заявил, что это был важный элемент учений по оперативной совместимости военно-воздушных сил для безопасности восточного фланга НАТО.

- Это общая демонстрация того, что НАТО может, якобы, сделать с крупнейшими центрами Российской Федерации — в частности, с ее северной столицей. Но припомнить подобных полетов таких самолетов именно в балтийском регионе на таком удалении за последние годы не могу. Они заходили со стороны Атлантики — но все-таки севернее, в Заполярье.

- А какой вывод мы должны сделать из этого полета?

- Вывод простой: напряженность нарастает. Они готовы ее поддерживать. Это многозадачный полет. Продемонстрировать всей Европе — мы, американцы, можем и такое. Показать нашим: мы, американцы, оперативно совместимы в воздухе с другими ВВС членов НАТО. Еще одной целью могло быть: повысить боевую подготовку и полетную выучку и своих пилотов, и пилотов альянса. Мы же не знаем, кто там взлетал с польских аэродромов — может, например, голландцы. И наверняка уши растопырили те, кто пытается контролировать нашу систему ПВО — как там у русских реагируют, на каких частотах? Чтобы вскрыть нашу систему ПВО. И надо понимать, что у них. В США, самолеты не будут участвовать в первом ударе. У них первыми будут подлодки. А их самолеты пойдут по результатам доразведки - полетят и запустят ракеты.