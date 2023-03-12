Зеленский испугался расплаты за грехи

В Офисе президента Украины откровенно заявили, что "визит Папы Франциска в Киев в ближайшее время крайне нежелателен". Фото: REUTERS

Папа римский Франциск буквально на днях рассказал, что Ватикан предпринимает дипломатические усилия в связи с ситуацией на Украине, которая грозит миру на всей планете. И сказал, что в меру своих сил готов способствовать установлению мира, для чего не исключает свое посещение Киева. Позже он поправился, заявив, что готов приехать в столицу Украины, но только при условии, что он также посетит и Москву.

- Я поеду в оба места или ни в одно из них, - достаточно категорично объяснил он. - Это не невозможно. Мы надеемся, что сможем сделать это. Обращаю внимание, что никаких обещаний нет. Я не закрывал эту дверь.

Папа римский Франциск заявил, что желает посетить с миротворческой миссией Киев и Москву Фото: REUTERS

Хотя понтифик и выразил сомнения в возможности встречи в Ватикане или в другом месте, но под эгидой Римско-католической церкви президентов Украины и России, он все же заявил о готовности провести международную встречу по тематике Украины.

- Возможна международная встреча на эту тему, встреча делегатов со всего мира, - снова предположил Франциск, заверив, что Ватикан работает в этом направлении.

Еще никогда он так не ошибался, когда сказал, что это не невозможно.

В Офисе президента Украины (ОПУ) в ответ на предлоджения Франциска совершенно откровенно заявили, что "визит Папы Франциска в Киев в ближайшее время крайне нежелателен". Насчет Москвы, как говорится, дело ваше, хотите – езжайте, но в Киеве мы Вам тут рады не будем. Совсем, как президенту ФРГ в прошлом году. Прошлогодний отказ от приема президента Германии вызвал дичайший скандал в Европе, на который в Киеве не обратили никакого внимания. Нынешний отказ папе способен вызвать скандал еще более масштабный. Все же, по версии католиков, наместник Бога на земле, глава самой крупной христианской конфессии на планете. Такой отказ – это оскорбление не только самого понтифика, но и каждого из католиков.

Между тем, причины такого скорого и жесткого отказа лежат на поверхности. На Украине в завершающую фазу входит процесс по запрету крупнейшей и единственной канонической православной конфессии в стране – Украинской православной церкви. Священнослужителей арестовывают, сажают в тюрьму, судят, у конфессии отбирают приходы и иную собственность. До 29-го марта монахам УПЦ приказано освободить монастыри Киево-Печерской лавры, откуда их изгоняют в Великий пост (и время выбрали такое явно специально) совершенно светские бесы украинской власти и нацистские слуги Сатаны. Более того, Зеленский уже распорядился привлечь необходимые резервы силовых структур на тот случай, если монахи окажутся покидать стены лавры, где они десятилетиями молились и трудились над восстановлением православных святынь. Чтобы выселить их силой. Министр культуры Украины уже назвал мощи святых в пещерах лавры (в том числе, и Ильи Муромца) музейными экспонатами и пообещал провести их тщательную ревизию. И ни для кого не секрет, что все это делается по прямому указанию Зеленского.

И тут приезжает Папа, да? Который просто не сможет в таких условиях не обратить внимания собеседников на переговорах на гонения на церковь. Крупнейший авторитет католического мира. Которого невозможно упрекнуть во всем, что касается церковных дел, что он может ошибиться, в силу непогрешимости его в таких вопросах. А не обратить внимание на такой беспредел он не сможет. И что с того, что Франциск руководит католиками. Между православием и католицизмом уже достаточно долгое время отношения в обычной жизни взаимно уважительные, регулярно проходят встречи иерархов, координируется работа, преследующая благие цели и т.д. Франциск называет патриарха Кирилла "своим братом", и как раз сейчас готовится их встреча в Иерусалиме. Которая могла бы пройти и в Москве, если бы не одна гнида, сидящая в Киеве. Кстати, Кирилл накануне обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций всего мира с призывом помешать гонениям на УПЦ и воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры.

Отказ Зеленского принять Папу – самое яркое проявление того, что гнида понимает: рано или поздно ему придется отвечать за все им и его командой содеянное. И самое ясное свидетельство того, что он боится. Боится и подобных встреч, и ответственности.