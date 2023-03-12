Подсевшая на грибы либеральная журналистка Юлия Бордовских рассказала неприглядную правду о жизни в США

Юлия Бордовских Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях Юлия Бордовских устроила презентацию свой новой книги "Витамин L" про правильную и здоровую жизнь. В девяностые эффектная блондинка, пропагандирующая правильное питание, была звездой НТВ, потом переехала в Америку, но, прожив там лет девять, неожиданно продала квартиру и вместе с сыном Федей и дочерью Марусей вернулась со всем семейством назад. Этим Юлия фрустрировала либеральных подруг, включая интервьюершу Надежду Стрелец. Последняя даже в интервью прошептала вкрадчиво, мол, Юль, ты чего, "люди нашего круга отсюда уезжают".

Не стесняясь хейта, звезда девяностых уже активно раздает интервью, в которых сообщает, что в Америке жизнь хуже.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Что плохо в Америке по версии Бордовских

- Там опасно на улицах. Как утверждает Юлия, сына Федю она бы не отпустила одного ни на набережную, ни в клуб.

- Сервис в американских кафе и ресторанах вообще никакой. Если ты заказываешь столик на семь, тебе его никогда не забронируют. Свое место в кафе ты получишь разве что в восемь и то при условии, если ты не будешь скандалить.

Косметолог так вообще принимает через полтора часа после записи.

- Если бы у нас так работали косметологи, к ним бы никто не ходил, а там - ничего, ходят, - вздыхала Юлия.

- Из-зе треклятого гендерного равноправия, которое сейчас в моде, мужчины не спешат платить за даму в кафе. Как жаловалась Бордовских, никто из американских партнеров никогда за нее не платил, а счет всегда "шерили" (делили). Впрочем, тем хуже для американцев.

- Ты бы смогла вступить в отношения с мужчиной, который пошерить счет?- поинтересовалась Стрелец.

- Нет, я люблю щедрых мужчин, - ответила собеседница.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Хоккей в штате Флорида куда хуже, чем в России. Когда сын, занимающийся хоккеем в Америке, пришел в "Спартак", у мамы полились слезы. Умения 14-летних русских хоккеистов не идут ни в какое сравнение с американской "школой".

- Ну и не говоря о том, что медицинская помощь там хуже. Врачи не ездят на вызовы, не спешат оказывать помощь, потому что у них там норма - один врач на девять кабинетов, а ты с ребенком, у которого температура 39 сиди и жди. А если, упаси боже, тебя угораздило вызвать скорую - то непонятно, от чего ты быстрее скончаешься: от недуга или от счета, который тебе выпишут: один только приезд "скорой" стоит 15 тысяч долларов, а сколько еще за лечение отдать нужно.

Однажды Юля попала в больницу по "скорой" после того как потеряла сознание на балконе. Даже с учетом страховки сумма вышла кругленькая. Неудивительно, что при таком подходе, заболев ковидом, Бордовских предпочла сидеть дома и лечиться своими силами, лишь бы не загреметь в дорогостоящий госпиталь.

- В довершение всех бед в Америке дочь Юлии заболела анорексией и ей потребовалось продолжительное и дорогостоящее лечение.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Чем Бордовских будет заниматься в России

В Америке все хуже, но грибы - лучше. Сейчас в пиндосии они страшно популярны как суперфуды, считается, что никакие ягоды годжи, ни спирулина ни что-то еще, что было популярно совсем недавно - не дотягивает до грибков по эффективности. Став тренером по здоровью, Бордовских тоже обратилась к целительной силе этого продукта и приехала из штатов не с пустыми руками, а с грибницей.

Грибы от Бордовских - это кордицепс, ежовик, чага и еще что-то. Они выглядят как коричневый порошок, который Бордовских пьет утром вместе с какао, а иногда вместо какао.

Звезда патриотично считает, что законодателем моды на грибы был Александр Исаевич Солженицын. Пророк еще в пятидесятые-шестидесятые писал, как лечился чагой после удаления липосаркомы.

Во время американской жизни Бордовских подсадила на грибы всех подружек, но поскольку в наши-то времена сырья из Америки не навозишься, звезда открыла ферму в Петербурге, где суперфуды растут на американском мицелии.

По окончании презентации книги выяснилось, что грибочки подмешали и в напитки журналистов.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Ощущения от грибов

К сожалению, вся бордовская смесь осталась на дне чашки толстым слоем, как кофейная гуща. А так, если бы я все собрал ложечкой и съел, то наверняка почувствовал бы, как грибы насыщают энергией мышечные ткани, продлевают молодость, регулируют гормональный фон и еще уменьшают аппетит. И подозрительность, наверое, тоже снижают.

Во время презентации открыл книгу на случайной странице и прочел там черным про розовому: "Грибочки, как я их ласково называю, это моя главная любовь".

Фраза выглядела загадочно, в духе сериала "Одни из нас".

Я не удержался, понял руку и спросил то, что многие хотели узнать, но стеснялись спросить.

Но Юлия заверила, что ее грибы - это строго про медицину и совсем не про галлюциногены.