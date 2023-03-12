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Политика12 марта 2023 18:10

Украину сегодня горько обидели, а чеченец «сломал» ВСУшника

Украинские журналисты считают, кто за сегодня смог обидеть Украину
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
На Украине продолжают вести счет обидам на другие страны.

На Украине продолжают вести счет обидам на другие страны.

Фото: REUTERS

У украинских СМИ сегодня есть целых два повода для негодования. Во-первых, Швейцария повела себя очень плохо. Вместо того, чтобы проникнуться, насколько весь мир должен Украине, там почему-то исполняют свое собственное законодательство. Как дураки какие-то.

В конце 80-х Швейцария купила у Великобритании ЗРК Rapier и ракеты к ним. По тем временам, весьма неплохое оружие. Но устарело морально и физически, да и срок эксплуатации уже вышел. И в Швейцарии, мало того, что сняли эти ЗРК с вооружения, так еще и решили их утилизировать. И уже утилизировали первую партию. Вместо того, чтобы передать, естественно, за бесплатно Украине. Одним словом, форменный грабеж! Пока Украины выбивается из сил и выпрыгивает из штанов, "защищая Европу", какая-то там Швейцария имеет наглость заявлять, что ее законы не позволяют передавать и даже продавать вооружения какой-либо из сторон вооруженного конфликта. Просто хамство! Надо послать к ним Кулебу, а еще лучше – Мельника. Андрей Мельник и немецким владеет, и опыт с немецкоязычными имеет соответствующий.

Кроме Швейцарии перед Украиной, как считают журналисты Незалежной, провинилась Германия. Во Франкфурте в 5-тизвездочной гостинице Roomers 23-хлетний чеченец-охранник (на национальности охранника на Украине делают особый упор) жестоко избил украинского "воена света".

А дело было так. Украинский военный находился в Германии на лечении и последующей после него реабилитации. И, видимо, решил на прощание перед возвращением показать всем, який он гарный хлопец. Для чего пришел в бар пятизвездочного отеля в форме ВСУ. И был сильно удивлен, что его не пустили (тот самый чеченец-охранник), да еще стали говорить про какой-то дресс-код заведения в отеле такого уровня, который ВСУшник своей формой одежды нарушил. Такого унижения ВСУшник не стерпел, слово за слово, чем-то по столу, наверняка на рояле пытался сыграть, как Верховный главком Украины. В общем, все же знают, кроме, наверное, того ВСУшника, что охранник бара при очень непонятливых клиентах начинает выполнять еще и функции вышибалы. Одним словом, дело закончилось сломанным носом, сломанной челюстью, выбитыми зубами, многочисленными гематомами, сотрясением мозга и поездкой в реанимацию. Теперь "герою войны за незалежность Украины" сделают операцию, а потом ему надо будет еще какое-то время полежать в госпитале, а после выписки необходим же еще и курс реабилитации…

Можно, конечно, посоветовать немцам более выборочно подходить к лечению "военов света", но вот что-тол мне кажется, что этот ВСУшник именно на такой итоговый результат и рассчитывал. Смотришь, после экзекуции и лечения еще на месяц-другой задержится в тихой Германии, где тихо и спокойно. Ни пули не свистят, ни снаряды с ракетами не летают. А там, смотришь, когда ему черед придет в Незалежную возвращаться, возвращаться-то будет некуда и..тогда заживет новоявленный бюргер!

Годный стартап для украинских ВСУшников, что находятся на излечении в ФРГ. Если они возьмут его на вооружение для себя, то у чеченца-охранника от клиентов отбоя не будет.

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