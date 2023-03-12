На Украине продолжают вести счет обидам на другие страны. Фото: REUTERS

У украинских СМИ сегодня есть целых два повода для негодования. Во-первых, Швейцария повела себя очень плохо. Вместо того, чтобы проникнуться, насколько весь мир должен Украине, там почему-то исполняют свое собственное законодательство. Как дураки какие-то.

В конце 80-х Швейцария купила у Великобритании ЗРК Rapier и ракеты к ним. По тем временам, весьма неплохое оружие. Но устарело морально и физически, да и срок эксплуатации уже вышел. И в Швейцарии, мало того, что сняли эти ЗРК с вооружения, так еще и решили их утилизировать. И уже утилизировали первую партию. Вместо того, чтобы передать, естественно, за бесплатно Украине. Одним словом, форменный грабеж! Пока Украины выбивается из сил и выпрыгивает из штанов, "защищая Европу", какая-то там Швейцария имеет наглость заявлять, что ее законы не позволяют передавать и даже продавать вооружения какой-либо из сторон вооруженного конфликта. Просто хамство! Надо послать к ним Кулебу, а еще лучше – Мельника. Андрей Мельник и немецким владеет, и опыт с немецкоязычными имеет соответствующий.

Кроме Швейцарии перед Украиной, как считают журналисты Незалежной, провинилась Германия. Во Франкфурте в 5-тизвездочной гостинице Roomers 23-хлетний чеченец-охранник (на национальности охранника на Украине делают особый упор) жестоко избил украинского "воена света".

А дело было так. Украинский военный находился в Германии на лечении и последующей после него реабилитации. И, видимо, решил на прощание перед возвращением показать всем, який он гарный хлопец. Для чего пришел в бар пятизвездочного отеля в форме ВСУ. И был сильно удивлен, что его не пустили (тот самый чеченец-охранник), да еще стали говорить про какой-то дресс-код заведения в отеле такого уровня, который ВСУшник своей формой одежды нарушил. Такого унижения ВСУшник не стерпел, слово за слово, чем-то по столу, наверняка на рояле пытался сыграть, как Верховный главком Украины. В общем, все же знают, кроме, наверное, того ВСУшника, что охранник бара при очень непонятливых клиентах начинает выполнять еще и функции вышибалы. Одним словом, дело закончилось сломанным носом, сломанной челюстью, выбитыми зубами, многочисленными гематомами, сотрясением мозга и поездкой в реанимацию. Теперь "герою войны за незалежность Украины" сделают операцию, а потом ему надо будет еще какое-то время полежать в госпитале, а после выписки необходим же еще и курс реабилитации…

Можно, конечно, посоветовать немцам более выборочно подходить к лечению "военов света", но вот что-тол мне кажется, что этот ВСУшник именно на такой итоговый результат и рассчитывал. Смотришь, после экзекуции и лечения еще на месяц-другой задержится в тихой Германии, где тихо и спокойно. Ни пули не свистят, ни снаряды с ракетами не летают. А там, смотришь, когда ему черед придет в Незалежную возвращаться, возвращаться-то будет некуда и..тогда заживет новоявленный бюргер!

Годный стартап для украинских ВСУшников, что находятся на излечении в ФРГ. Если они возьмут его на вооружение для себя, то у чеченца-охранника от клиентов отбоя не будет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Против России готовят второй фронт: Грузия нападет на Абхазию, а Украина - на Приднестровье (подробнее)