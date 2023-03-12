Герой спецоперации «Z» рядовой Скорбач уничтожил танки украинских диверсантов

Рядовые Андрей Скорбач и Максим Новиков Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

СЖЕГ ОТРЯД НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Максим Новиков

«Механик-водитель тяжелой огнеметной системы рядовой Максим Новиков в составе экипажа выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск при штурме позиций украинских националистов. Получив боевую задачу по подготовке и нанесению огневого удара, Максим вместе с экипажем выдвинулись в позиционный район. После того, как экипаж тяжелой огнеметной системы прибыл на позиции, противник открыл артиллерийский огонь по данному району, в результате которого боевая машина получила повреждения и потеряла ход. Находясь под обстрелом, рискуя собственной жизнью, рядовой Новиков выбрался из боевой машины, оперативно восстановил ее исправность, после чего вывел ее из-под обстрела. Заняв новую позицию, экипаж поразил вражеские цели. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до 10 человек личного состава и 2 БТР противника. Потерь среди личного состава экипажа допущено не было.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям рядового Новикова была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям группировки российских войск, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций».

УНИЧТОЖИЛ ТАНКИ ДИВЕРСАНТОВ

Рядовой Андрей Скорбач

«Рядовой Андрей Скорбач в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи противотанкового дивизиона выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений во время обороны одного из населенных пунктов. Во время ведения наблюдения Скорбач заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника по направлению к российским оборонительным позициям. Доложив командованию, Андрей проявил инициативу и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику.

Скорбач, проявляя мужество и профессионализм, подвергаясь обстрелу со стороны противника, нанес ему существенный урон, уничтожив два танка и свыше десяти националистов. Понеся тяжелые потери, противник отступил. Благодаря слаженным действиям экипажа под руководством рядового Андрея Скорбача была предотвращена угроза прорыва диверсионно-разведывательной группы противника».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Против России готовят второй фронт: Грузия нападет на Абхазию, а Украина - на Приднестровье (подробнее)