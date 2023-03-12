Исполнитель хита "Яблоки на снегу" Михаил Муромов жалуется на пенсию в 12 700 рублей

Музыкант Михаил Муромов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя Михаила Муромова гремело на всю страну в начале 90-х.Певец был неимоверно популярен после исполнения хитов "Яблоки на снегу", "Ариадна", "Странная женщина". По Михаилу сходили с ума девушки и женщины. Однако спустя десятилетия жизнь артиста кардинально изменилась. Он живет жизнь обычного российского пенсионера.

Михаил Муромов пожаловался на пенсию, которая составляет менее 13 тысяч рублей в месяц. Для нормальной жизни, по признанию 72-летнего певца, ему нужно не менее 70 тысяч рублей.

"Мне срезали субсидии. Оказывается, то, что я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой. Ничего нет. Пенсия, как есть, чистая - 12 700", - заявил Михаил Владимирович в студии передачи "Секрет на миллион" на канале НТВ.

При этом в интервью Лере Кудрявцевой знаменитый музыкант не сообщил, сколько получает авторских отчислений. Деньги у Муромова уходят на еду и коммунальные услуги. Кроме того, он не может отказаться и от посиделок с друзьями. "Ем вырезку сырую, люблю определенные овощи, покупаю орехи", - озвучил рацион артист.

Стоит отметить, что на пике популярности исполнитель давал десятки концертов в месяц и получал за них неплохие гонорары. Как говорил сам вокалист - по 36 рублей, то есть треть средней зарплаты в СССР. Хит "Яблоки на снегу" имела такой оглушительный успех, что в 1988-м Муромова пригласили в программу "Песня года".

У Муромова в собственности есть две квартиры. А еще он не тратится на бесконечные лекарства и походы по врачам. Певец признался, что с детства обладает способностями целителя, наподобие знаменитой Джуны, и теперь научился поправлять собственное здоровье самостоятельно.