Певец Николай Расторгуев замечен в клинике эстетической медицины: вот что случилось

Певец Николай Расторгуев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Певца Николая Расторгуева заметили в клинике эстетической медицины в Москве. Тут же сплетники решили, что лидер группы "Любэ" вознамерился изменить собственную внешность. Однако знаменитый певец быстро расставил точки над i, раскрыв правду.

Николай Расторгуев рассказал, что его привело в клинику эстетической медицины. Оказывается, артист пришел поздравить коллектив больницы.

Он также заверил, что никаких пластических хирургов ради погони за молодостью он не посещал. "Я немножко из другой когорты, стареть надо достойно. Я стараюсь меньше жрать и все", - сказал, как отрезал, певец в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фото: Кадр видео

При этом Николай не стал лукавить - иногда он обращается к косметологам. "Я делал в последний раз, наверное, полгода назад что-то такое... Мне посоветовали уход без всяких этих там … Это крем", - отметил он.

А вообще Расторгуев порядком устал от сплетен. Недавно злопыхатели "отправили" его "в тяжелом состоянии спецбортом в Германию". "Я иной раз натыкаюсь на такую идиотию, что просто ни в какие ворота не лезет. Откуда они берут? Выдумывают. Практически 95 процентов - все шняга и ложь", - возмущается артист.

Конечно, разговоры о его здоровье не беспочвенны. У Расторгуева много лет назад была почечная недостаточность. Она появилась у него после перенесенной пневмонии. Стоит отметить, что Николай стоял в очереди на пересадку почки. Все это время он находился на гемодиализе. "Выглядел он как тяжелобольной человек, но вел себя по-мужски, не раскисал, - вспоминал заведующий отделением ЦКБ Алексей Денисов. - Процедуры переносил хорошо, медперсонал его очень любил". 21 апреля 2009 года в НИИ трансплантологии искусственных органов ему успешно пересадили почку.