Пельмени от Федункив: эх, были годы нулевые!

Героиня Марины Федункив держит придорожное кафе в маленьком городке. Фото: Кадр из фильма

Вот мы и дожили до того момента, что нулевые стали поводом для ностальгических воспоминаний. Сериальная промышленность России, за последние годы не по одному разу перемоловшая в своих жерновах и советское, и постсоветское прошлое, добралась и до 2003-го. Именно в этом году начинается действие комедии «Кафе Куба».

...Маленький городок где-то недалеко от Москвы. На шумной трассе хлопочет в своем неказистом кафе бойкая Тамара (Марина Федункив) - яркая дама неопределенного возраста, тяготеющая к леопардовым кофточкам. Кормит пельменями и капустным салатом неприхотливых дальнобоев и прочий оголодавший люд.

Тамара одинока: в девяностые от нее сбежал муж, оставив ей кафе и гостиницу в порядке отступных. Сбежал с ее лучшей подругой Натальей (Мария Смольникова). И вдруг заявляется эта Наталья: муж внезапно помер, а «Кубу» завещал двум своим женам. Двум женщинам поневоле приходится уживаться.

Попутным ветром к «Кубе» прибило Гелю (Виктория Клинкова) - богатый жених выбросил ее из машины прямо в подвенечном платье в день свадьбы. Типичная столичная куколка-содержанка познает суровый быт русской провинции. А еще в кафе работает официантка - она беременна и собирается замуж, но немного запуталась, от кого.

«Кафе Кубу» придумала и сняла команда «Реальных пацанов» (даже режиссер тот же - Жанна Кадникова). Как всегда, у этих ребят комическое в истории соседствует с лирическим и серьезным. Забавляя зрителя воспоминаниями о телефонах-раскладушках и смешными мизансценами, «Куба» воспевает простую русскую женщину, жизнь которой слишком часто похожа на драму. Но ей думать об этом некогда - столько еще изб не потушено и коней не остановлено. Марина Федункив играет свою 1001-ю роль в образе ухватистой бой-бабы, но делает это, как всегда, правдоподобно и органично.

ТНТ.

«Кафе Куба».

Понедельник - четверг, 20.00.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Моя мама - шпион»

Ирина Пегова заговорит на трех языках, включая корейский. Фото: СТС

У домохозяйки Даши (Ирина Пегова) проснулась память, стертая 20 лет назад спецслужбами: оказывается, она была суперагентом внешней разведки! К ней вернулись бойцовские навыки, знание языков. Муж-дантист (Георгий Дронов), свекровь (Ирина Розанова), сосед (Владимир Епифанцев) поражены метаморфозой Даши. А она тем временем озабочена кое-каким делом из прошлой жизни. Помогает ей коллега по разведке и бывший жених (Владимир Вдовиченков).

СТС.

«Моя мама - шпион». Понедельник - четверг, 19.00.

«Раневская»

И юную Фаину, и актрису в возрасте сыграла одна Мариэтта Цигаль-Полищук. Фото: Кадр из фильма

Еще не завершился показ сериала о великой актрисе в платном онлайн-кинотеатре KION, как «Раневскую» ставит в эфир Первый канал. Таганрогской девице из богатой семьи Фанни Фельдман уготована сытная и предсказуемая жизнь: обеспеченный муж, внушительное приданое. Но ее манит театральная сцена. Это история Фаины Раневской, чья любовь к театру оказалась сильнее революций и войн. Сериал, мягко говоря, вышел шероховатым, но в нем немало сильных и трогательных моментов. В главной роли очень хороша Мариэтта Цигаль-Полищук.

Первый канал.

«Раневская».

Понедельник - четверг, 21.45.