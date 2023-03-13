Учинивший семейный скандал в прямом эфире рэпер Гуф оказался в долгах

Оскандалившийся рэпер Гуф попал в "черный список" налоговой службы с долгом в 65 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Рэпер Гуф, он же Алексей Долматов пропал из соцсетей после нашумевшего наркоугара, от которого больше всех досталось молодой жене Юлии Королевой. Семейную драму рэпер транслировал в прямом эфире, унижая супругу перед многотысячной аудиторией. Горе-муж забрал у нее паспорт и не отпускал в Москву с маленькой дочкой, снимал на камеру рыдания и крики, предъявлял лишь ему одному понятные обвинения (например, "кто твоя мать и где она сейчас"). а под занавес заявил, что умирает от аллергии на алкоголь и потребовал вызвать ему "скорую".

Сейчас эти скандальные кадры уже удалены: на Пхукет, где Долматов с семьей базировался последние месяцы, прилетела сестра рэпера, отобравшая у него телефон и организовавшая медицинскую помощь. Молодая жена с ребенком благополучно улетели в Москву, а музыкант теперь приходит в себя после очередного срыва.

Между тем, по данным KP.RU, проблемы у Алексея Долматова есть не только в личной жизни. Так, рэпер попал в "черный список" Федеральной налоговой службы с неоплаченным счетом на 65 тысяч рублей. Если эта платежка не будет погашена, музыканту грозят не только пени, но и запрет выезда за границу, который судебные приставы выносят при задолженности более 30 тысяч.

Тем временем жёны Гуфа, как нынешняя, так и бывшая, нашли виновника всех его бед. Так, по словам Юлии Королевой, их семейную жизнь с самого начала портит мать рэпера Елена Долматова: женщина травила невестку, когда та еще была беременна, и делает это до сих пор. Ее претензии буквально "вогнали в паранойю" страдающего психическим расстройством сына. Жена уверяет, что у Долматова диагностирована шизофрения.

- Она с самого начала говорила: "Её тебе подсунули! Она хочет заполучить твои богатства! Это не твой ребенок! Гони ее к черту!", - поделилась униженная Королева в соцсетях. - Какая в этом цель? Я не знаю, возможно, у человека проблемы с головой. Окончательно съехав на этой почве, он пришел и устроил то, что все видели...

Молодую супругу поддержала бывшая жена Айза. По ее словам, Елена Долматова бросила сына на бабушку еще в подростковом возрасте и не интересовалась наследником ровно до тех пор, пока он не стал знаменитым.

- Зависимость Алексей ее никогда не волновала, она пила с ним в первых рядах, - сообщила Айза. - Да, она тоже страдает алкоголизмом. И в их семье некому заняться ее лечением.

Внуки же мать рэпера никогда не интересовала. Если верить Айзе, ее сын не знает, кто такая бабушка Лена, а последний раз видел её "ползающей по полу в прошлый кризис Алексея в Таиланде".