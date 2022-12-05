Первые ласточки в игре!

Хоккей стал одним из самых популярных направлений в проект. Источник: mp.paraicehockey.ru

Среди популярных спортивных направлений первых двух сезонов конкурса «Ты в игре», который проходит благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» - хоккей.

Авторы подавали как детские, так и взрослые проекты, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Победителем первого сезона конкурса стал проект «Детская следж-хоккейная лига», автором которого является Анастасия Барадачева.

«В 2016 году у нас появилась мечта - дать возможность любому особенному ребенку играть в хоккей», - говорят основатели проекта. И с тех пор их основная цель - создание условий для развития адаптивных видов хоккея в России и повышения их роли в физической реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с разными формами инвалидности.

Победа в конкурсе помогла проекту стать еще более масштабным. С октября 2021 года это уже не просто Детская лига - это целая Федерация адаптивного хоккея. Сейчас в командах Федерации тренируются более 470 ребят в 30 регионах России, из них - 35 команд по следж- хоккею, 6 команд по хоккею для незрячих и 6 команд по специальному хоккею для детей с интеллектуальными особенностями.

Теперь это Мир хоккея для особых детей. Федерация адаптивного хоккея поддерживает новые и действующие детские команды, занимается обучением тренеров, судей, координаторов, волонтеров. Здесь помогают в разработке специального спортивного инвентаря, организуют мероприятия разных масштабов, а также активно занимаются популяризацией адаптивного хоккея.

Скалолазание - признанный способ реабилитации для людей с особыми потребностями. Источник: vk.com/net_nedosyagaemyh_vysot

«Нет недосягаемых высот» - проект для реабилитации детей и трудных подростков

Победителем в номинации «Безграничные возможности» второго сезона конкурса «Ты в игре» стал проект, посвящённый адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области. Автор проекта, Максим Кавинов, запустил его девять лет назад - в 2013 году.

«Проект «Нет недосягаемых высот» - это история о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывают его создатели. - Это история о трудных подростках, к которым сложно найти подход родителям и учителям. Это история о том, как важно детям с ОВЗ и их семьям иметь возможность выходить в общество, быть понятыми и принятыми».

За время своего существования проект стал больше, чем просто программой. В его рамках был создан региональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего Новгорода и других регионов. За последние три года постоянными посетителями центра стали 200 трудных подростков, а также более 550 детей, молодых людей и взрослых с ОВЗ.

После участия в конкурсе, проект продолжает развиваться и вовлекать молодежь в спорт. А в декабре 2022 года «Нет недосягаемых высот» организует III Международную научно-практическую конференцию «Адаптивное скалолазание и другие современные практики адаптивной физической культуры».

«5 ВЕРСТ» в 100 городах России

Еще один яркий проект, который был отмечен организаторами конкурса «Ты в игре» - «5 ВЕРСТ» из Москвы под авторством Максима Егорова. В его рамках организуются и проводятся бесплатные еженедельные старты - любой желающий может пробежать или пройти 5 км в любом комфортном темпе.

Принять участие могут все - в том числе школьники, пенсионеры, спортсмены и люди с ОВЗ. Мероприятия организуются каждую субботу в 9 утра силами добровольцев. Отличительными особенностями проекта являются инклюзивность, регулярность и содействие в образовании сообществ: люди приходят не только ради пробежки, но и для встречи с друзьями. Благодаря такому подходу создается уникальная доброжелательная атмосфера.

На данный момент проект представлен в 100 городах России. Во время конкурса «5 ВЕРСТ» проходил через непростой этап трансформации в российский бренд, после чего в нем зарегистрировалось более 15 000 новых участников. За время существования инициативы общее число мероприятии достигло 951, уникальных участников - 9 869 человек, а волонтеров - 9 388.

«Активное лето» - отличная возможность провести каникулы с пользой. Источник: vk.com/drozd_volkhov

«Активное лето» - серия турниров в летние каникулы

Одним из первых участников третьего сезона стал проект «Активное лето».

Его реализует АНО «ДРОЗД-Волхов» в городе Волхов Ленинградской области с 2017 года.

А проект представляет собой серию общедоступных турниров по дворовому футболу, стритболу и шахматам для детей и подростков. Название свое проект получил благодаря тому, что мероприятия проводятся в период летних каникул.

Как отмечает автор проекта, Михаил Говди, главная цель «Активного лета» - вовлечь ребят в регулярные занятия спортом, дать им интересный и полезный досуг. Инициатива смогла заинтересовать свою аудиторию: каждый год в ней принимают участие более тысячи детей.

Все пять лет существования проект не стоит на месте и активно развивается. Так, в 2021 году он выиграл грант комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Полученные средства были использованы для расширения географии - в 2021 году турниры «Активного лета» прошли уже в 10 городских и сельских поселениях Волховского района.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: «Меня радует, когда спортивные проекты привлекают целые семьи»

Анна Богалий, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону и Президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

В интервью Анна Богалий рассказала, какие работы в рамках конкурса «Ты в игре», который проводится благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» ее радуют, и какими качествами должны обладать авторы проектов.

- Что для вас проект «Ты в игре»?

- Для каждого это что-то свое. Для меня «Ты в Игре» - это открытие новых проектов, креативных ребят, открытие новых веянии . Это хорошая возможность посмотреть вектор развития спорта. Куда смотрит большинство и что ему интересно. С такой точки зрения конкурс «Ты в игре» дает новые возможности заявить о себе и получить помощь в разработке концепции .

- В чём заключается роль эксперта этого проекта?

- Честно оценивать проекты, смотреть их актуальность в текущее время. Отсматривать качество представленной работы. Но главное - актуальность. Чтобы это было интересно здесь и сейчас, в настоящем времени. У каждого эксперта есть колоссальныи опыт, и на основании этого тоже можно делать определенные заключения. Эксперты не должны мешать один проект с другим и сравнивать их, а делать заключение по конкретнои работе. Давать трезвую и современную оценку проектам.

- Насколько важна общественная инициатива в спорте и такие идеи, которые обсуждаются в рамках проекта «Ты в игре»?

- Любая инициатива, которую люди стараются донести, развить и двигать ее вперед, направлена на улучшения нашего общества и улучшения качества жизни. Причем не только горожан, но и жителей маленьких поселении . Могу сказать, что такие проекты дают возможности даже самым отдаленным территориям заявить о себе, показать себя и победить, конечно же.

- Вспомните самые полюбившиеся вам общественные инициативы и проекты. Они уже реализовались?

- Сходу вспомнить очень сложно. Но при открытии третьего сезона я была рада встретить ребят из сезонов предыдущих. Рада поговорить с ними. Я хорошо пообщалась с нашими победителями, они только закончили свои футбольных турнир. На их соревнованиях играют совсем юные футболисты. Было приятно слушать историю победителя. Его инициативы были реализованы этим летом. Я горжусь, что у нас в стране так много небезразличных людей, которые вкладывают свои силы, время и средства в свою деятельность в направлении детско-юношеского спорта, спорта для специальных, особенных детей . Для меня это показатель служения людям и изменения мира вокруг себя. Когда такие проекты реализовываются, появляется чувство, что все возможно.

- Победитель проекта получит 1 миллион рублей . Это большие деньги? Их хватит на развитие идеи и масштабирования спортивных инициатив?

- Когда ты делаешь подарки ребенку, ты хочешь сделать хорошо, подарить много радости. Все вокруг стоит денег, поэтому миллион легко может раствориться. Безусловно, это отличная сумма, чтобы подпитать свои проект и усилить в нем какие-то позиции. Но, я уверена, что для каждого из ребят-участников главное - азарт и желание в продвижении и узнаваемости. В проект вовлекают не только деньги, но и самые разные возможности.

- Вы замечаете, как подобные проекты влияют на вовлечение населения в спорт? Прежде всего, детей.

- Конечно, очень здорово, когда подобные проекты в нашей стране реализуются.

Семейный подход - лучший пример для подрастающего поколения. Фото: Shutterstock

Особенно, если они направлены на массовость и вовлечение детей. Но если мы не затронем родителей этих детей, то массовости мы не добьемся. Меня всегда радует, когда в проектах участвуют целыми семьями. Спорт без ограничений. Такие проекты всегда сложнее, но по энергетическому состоянию они очень хорошие. Нужно вовлекать мам, пап. Возраст, который меньше всего двигается. Спорт должен стать и для них - нормой жизни!

- А эксперты могут вне конкурса поддержать инициативу? Пригласить создателя идеи на работу или посотрудничать с ним? Такое в истории «Ты в игре» уже было?

- Проблем нет. Каждый эксперт активный и нацелен на созидание, на помощь. Что касается приглашения на работу, лично я такой вопрос пока не рассматриваю. У меня другая специфика деятельности. А если у других экспертов есть такая возможность - почему бы и нет?

- На ваш взгляд, в какой именно спортивнои сфере сейчас больше всего нужны общественные инициативы и новые идеи?

- Мы меняемся сейчас, происходит трансформация. Я вижу, как развилось беговое сообщество за несколько последние несколько лет, больше людей стало кататься на лыжах. Проекты, которые раньше были не массовыми, становятся такими. Мы просто меняемся. Не могу выделить конкретную область. Но мы все завязаны на времени перемен.

- Какими качествами должны обладать создатели проектов и идеи ?

- Вы должны любить то, что делаете. Когда человек любит, он живет проектом, у него получается, фонтанирует идеями. Самое главное - любовь к людям и к тому, что ты делаешь.