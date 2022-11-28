Россиянам не до спорта: стало известно, сколько людей на самом деле следят за своей фигурой

Занятия северной ходьбой под Новосибирском. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мы – нация спортивная? Если посмотреть на мотивирующие телепередачи, на то, сколько повсюду строят дворцов спорта, сколько местные власти создают уличных площадок с тренажерами – так и получается. Ведь все это для кого-то предназначено, не так ли? Но результаты нашего опроса просто обескураживают: оказывается, всем этим никто не пользуется. Спорт и даже простая физкультура для россиян – другая планета.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Опрос проводит сайт KP.RU, и в нем приняли участие фантастические 11,7 тысячи человек. Иными словами, тема читателей зацепила, а сам опрос получился репрезентативным. Самый ошеломляющий результат: половина опрошенных сказала, что не занимается спортом ни в каком виде. Около четверти делают упражнения дома, как часто и какие именно – остается гадать. Женщины, вероятно, выполняют зарядку советского образца, мужчины тягают гантели.

Поразительно, насколько не востребована спортивная инфраструктура, создаваемая государством что в столицах, что в селах. Только 3% ходят в спортивные секции, и лишь 1% - на городские занятия (бесплатные активности для пожилых или вообще для неограниченного круга лиц, приходи и занимайся). Усилия бизнеса, который насоздавал фитнес-клубов, среди которых есть дорогие, но есть и копеечные, кажется, более эффективны. И все же, несмотря на то, что фитнес-клубов по стране десятки в каждом городе, лишь каждый десятый его посещает.

Почему так – этим вопросом надо озадачиться серьезно. Проще всего заявить, что не хватает спортивных площадок, дворцов спорта и прочего интерьера, и потратить на это еще больше государственных денег. Но сдается: максимум от таких усилий – перетащить кого-то из 12%, которые ходят в частные клубы. Проблема, как быть с теми, кто от спорта далек.

Вероятно, если провести углубленный опрос, окажется, что дело вовсе не в инфраструктуре. Если семья едва выживает (отец на двух работах, мать мудрит, как из ничего сделать ужин), то – не до спорта. Если настроение на нуле, немногие пойдут поднимать эндорфины в клуб. В Москве дополнительно – нехватка времени: в офисах часто засиживаются до 20 и более, любая поездка по городу – это час или около того, и на спорт сил не остается. Но это предварительные выводы, которые требуют проверки и уточнения.

ОПРОС

А вы как спортом занимаетесь?

50% не занимаюсь вообще

27% занимаюсь дома

12% хожу в фитнес-клуб

4% занимаюсь на уличных тренажерах

3% хожу в спортивные секции

2% занимаюсь индивидуально с тренером

1% занимаюсь профессионально

1% хожу на городские занятия

В опросе приняли участие 11,7 тысячи человек