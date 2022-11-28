Госдума рассматривает законопроекты о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкционного давления западных стран

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Через месяц заканчивается осенняя сессия в Госдуме РФ. А это значит, что до конца года депутатам предстоит принять ряд первостепенных законопроектов, которые сейчас находятся на той или иной стадии рассмотрения и внесения поправок. В частности, законотворцы определились, какие проекты являются приоритетными и должны быть приняты в первую очередь. В них вошли документы, в которых обозначены меры поддержки бизнеса и граждан в условиях беспрецедентного санкционного давления западных стран, а также ряд важнейших отраслевых законов. Рассказываем, почему эти проекты важны.

№1. ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ САНКЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Кроме регулирования вопросов корпоративного управления и финансового рынка законопроект содержит ряд важнейших социальных норм, таких как продление регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказание социальной помощи и пенсионного обеспечения, социальное страхование.

Напомним, данный законопроект был инициирован Правительством РФ в конце октября и уже получил одобрение Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в первом чтении.

Во время очередного совещания председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что принятые меры поддержки бизнеса показали свою эффективность и позволили экономике адаптироваться к существующим вызовам. В связи с этим сейчас важно продолжить курс на снижение административной нагрузки на российский бизнес и нивелировать риски от действующих санкций.

Государство непрерывно ведет поступательную работу по защите стратегических интересов российских компаний и граждан. Так, недавно Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий на год возможность выкупа торговых площадей, оборудования и логистической инфраструктуры у прекращающих свой бизнес сетей. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил уверенность, что принимаемые меры позволят отечественным торговым сетям заменить иностранных монополистов.

№2. ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МОРАТОРИЯ НА НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Необходимость принятия данного законопроекта обусловлена тем, что в условиях санкций российские компании оказались в положении, когда они просто не могут добросовестно выполнять требования российского законодательства в сфере проведения валютных операций. В связи с этим введенный еще в июле 2022 года мораторий на наказание за вызванные санкциями валютные нарушения планируется продлить до конца 2023 года. Предложение активно поддерживается экспертным сообществом.

Напомним, данный проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в начале ноября.

В Минфине отметили, что для стабилизации обстановки необходимо продолжить курс на ослабление валютного регулирования. При этом, по мнению эксперта научно-исследовательского финансового института Минфина России Всеволода Черкасова, это ускорит процессы импортозамещения и отказа российских компаний от доллара и евро при международных расчетах в пользу «дружественных» валют.

№3. ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Законопроект о такси - одна из самых обсуждаемых инициатив с весны этого года. Участники рынка заявляют, что отрасли нужны оперативные изменения в законодательстве, чтобы вывести ее из стагнации. Предполагается, что новый законопроект будет регулировать рынок, который довольно сильно изменился за последнее время: это и появление агрегаторов как одного из основных игроков отрасли, и рост числа водителей, которые выбирают режим самозанятости. Кстати, с момента введения в России налога на профессиональный доход и по сей день именно такси остается одним из основных направлений деятельности самозанятых.

Напомним, общественный совет по развитию такси еще в сентябре направил в Госдуму письма с просьбой скорее рассмотреть и принять законопроект. Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов в рамках Транспортной недели 2022, которая проходила в ноябре, так же акцентировал внимание, что министерство ждет рассмотрения законопроекта о такси во втором и третьем чтении до конца осенней сессии.

Такси - отрасль, в которой заняты более 1,5 млн человек. Поэтому эксперты сходятся во мнении, что законопроект должен быть принят как можно скорее, чтобы отрасль получила должное регулирование, которое будет отражать современные реалии.

№4. ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Основной приоритет законопроекта - защита стратегических интересов российских компаний в условиях постоянно всплывающих вопросов про укрепление национальной безопасности.

Законопроект принят в первом чтении. Ко второму он дорабатывался больше года. Работа проведена серьезная, в частности, участники дискурса четко прописали принципы работы с большими объемами данных. Так, например, в октябре стало известно, что Минцифры РФ разрешило бизнесу подавать обезличенные персональные данные в НСУД (Национальная система управления данными). Это был один из многострадальных пунктов, и это решение дает надежду на то, что законопроект наконец сдвинется с места.

Напомним, в мае 2021 года Минэкономики и Минцифры подготовили законопроект о создании НСУД, которая предполагает унификацию процесса сбора, обработки, хранения и использования персональных данных.