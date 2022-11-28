Академик РАН предупредил о серьезной опасности и призвал отказаться от гуляний на Новый год

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Российской Федерации фиксируют в стране резкий рост сезонных заболеваний среди взрослых и детей. В 2022 количество заболевших гриппом россиян увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016-2019 года.

В 2020-2021 году отмечалось снижение количество загрипповавших, что медики связывают с ограничениями, вводимыми в связи с распространением коронавируса, и хорошо проведенной прививочной компанией, когда вакцину от гриппа получили 70 процентов населения страны.

Что же происходит в нынешнем сезоне с заболеваниями гриппом и острыми респираторными инфекциями?

Этот вопрос мы адресовали известному специалисту, доктору медицинских наук, бывшему главному санитарному врачу РФ Геннадию Онищенко.

- Когда-то эпидемия этих хвороб у нас начиналась в последних числах декабря или после зимних каникул, - отметил Геннадий Онищенко, - а сегодня еще ноябрь не закончился, а уже идет значительный подъем заболеваемости.

Лично меня, - подчеркнул доктор, - тревожит конкретный подъем гриппа штамма Н1N1- пресловутого свиного гриппа, который в 2009-м нас очень тревожил. Но тогда он как бы «проскочил» рикошетом. А сегодня я разговаривал со специалистами ряда регионов нашей страны и там грипп наступает очень заметно. Даже на тех территориях, где плотность населения невысокая и, казалось бы, заражение друг друга затруднено.

- Чем отличается этот вид гриппа от других?

- Он начинается достаточно бурно, с высокой температуры, которая держится примерно неделю. Болеют и дети, и взрослые.

Кстати, симптоматика очень похожа на проявления коронавирусной инфекции, и исключительно важно заболевшим сразу обратиться к врачу, чтобы провести диагностику и получить правильное лечение. Ведь коронавирус и грипп лечатся по-разному.

А чтобы свести риск к минимуму – надо привиться и от коронавируса, и от гриппа.

К вакцинации необходимо отнестись очень серьезно всем. Не ждать, когда медики придумают еще что-нибудь такое, что сразу избавит человечество от любой напасти. Медики уже придумали: создали вакцину, она работает, она эффективна.

- Геннадий Григорьевич, мы с вами и прививались, и рассказывали, и просвещали, и призывали прививаться от коронавируса и гриппа, а результат неутешительный: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные российские города бьют рекорды по количеству заболевающих гриппом и ОРВИ. Особенно среди детей.

- То, что мы с вами прививались– это, конечно, хорошо. Но давайте не будем переоценивать свою роль в истории. Потому что отношение к прививкам у нас в стране здорово подкосили террористические атаки информационные, которые были против ковида.

- Но сейчас речь идет о гриппе, против которого, как сообщают, привилось всего 40 процентов населения.

- Подрыв отношения к вакцинации касается всего: и гриппа, и детских инфекций.

Вспомните, с каким трудом пришлось убеждать наших людей прививаться от коронавируса, когда он свирепствовал. Как тогда активизировались группы антипрививочников. Какую истеричную антипропаганду вели европейские и американские политики, производители вакцин - против нашей отечественной вакцины от коронавируса Спутник V.

Поэтому, конечно же, эту работу – по убеждению населения в необходимости вакцинироваться - надо продолжать неустанно. И я, пользуясь случаем, призываю моих соотечественников привиться. Призываю еще раз предпринимательское сообщество отнестись к вакцинации своих наемных работников даже не патриотически, хотя и патриотизму надо сегодня в нашей обстановке уделять внимание, а просто сугубо прагматически: чем больше сотрудников вы привьете, тем меньше денег потратите на лечение, на больничные, на медикаменты для них. Тем меньше будет потерь для производства.

- Мы в нынешнем году, наконец-то вздохнули после коронавирусных ограничений. И вот перед нами опять маячит возможный карантин, поскольку к неушедшему коронавирусу прибавился и грипп.

- Просто не надо расслабляться и пренебрегать правилами поведения в эпидемической обстановке. Прежде всего – соблюдать масочный режим.

В какой-то мере коронавирусная трехлетняя пандемия помогла нам изменить отношение к маскам. Мы их начали носить, мы начали им доверять и мы начали прививать культуру сбережения здоровья нашего населения.

- Но скоро новогодние праздники – их тоже в масках отмечать придется?

- Вот тут надо обратиться к властям: не устраивать какие-то огромные, массовые шоу и гулянья.

И не только по причине эпидемиологической. Еще и по человеческой: наши мальчики сейчас воюют, реально воюют на территории Донбасса, Луганска, Запорожской, Херсонской областей в рамках специальной военной операции. А мы тут будем бурно гулять? Новый год - семейный праздник и давайте отметим его скромно, по-семейному.

- Геннадий Григорьевич, правильно я понял, что, если мы добровольно не введем индивидуальный масочный режим и не сделаем прививки, то нас ждет пандемия со всеми режимными последствиями?

- Правильно. Я больше скажу: может, кое-где, в регионах с большим подъемом заболеваний, уже и настала пора административно вводить масочный режим. Впрочем, для этого существуют четкие критерии и мои коллеги, прежде всего, эпидемиологи, знают, когда это делать.

- Спасибо огромное.