Высокоточным оружием уничтожен железнодорожный состав с военной техникой и резервистами на станции Моисеевка Днепропетровской области
Минобороны России заявило на прошедшем брифинге об ударе высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Во время посадки в железнодорожный состав уничтожено более 100 украинских военнослужащих.
Официальный представитель Минобороны России также перечислил потери ВСУ в отдельных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 30-ти, на Артёмовском до 80-ти, на Южно-Донецком свыше 50-ти.
В боях сожжены десятки украинских танков, боевых бронированных машин и машина пехоты.
За сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: семь беспилотников, 8 пунктам управления противника, 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
Отметим, что Минобороны уже второй раз сообщает о том, что перехватывает управляемые боеприпасы НАТО. 27 ноября Игорь Конашенков заявлял, что в районе населенного пункта Мирополье Сумской области был перехвачен управляемый артиллерийский снаряд «Excalibur».
Это говорит о том, что наши ученые и специалисты за время ведения специальной военной операции изучили и сумели взломать электронную начинку натовских ракет и снарядов.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
333 - самолета
177 - вертолетов
2572 - беспилотных летательных аппарата
390 - зенитных ракетных комплексов
6866 - танков и других боевых бронированных машин
904 - боевые машины реактивных систем залпового огня
3624 - орудия полевой артиллерии и миномета
7395 - единиц специальной военной автомобильной техники