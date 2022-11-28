Минобороны научилось перехватывать управляемые ракеты «HARM» и снаряды «Excalibur»

Высокоточным оружием уничтожен железнодорожный состав с военной техникой и резервистами на станции Моисеевка Днепропетровской области

Минобороны России заявило на прошедшем брифинге об ударе высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Во время посадки в железнодорожный состав уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

Официальный представитель Минобороны России также перечислил потери ВСУ в отдельных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 30-ти, на Артёмовском до 80-ти, на Южно-Донецком свыше 50-ти.

В боях сожжены десятки украинских танков, боевых бронированных машин и машина пехоты.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: семь беспилотников, 8 пунктам управления противника, 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Отметим, что Минобороны уже второй раз сообщает о том, что перехватывает управляемые боеприпасы НАТО. 27 ноября Игорь Конашенков заявлял, что в районе населенного пункта Мирополье Сумской области был перехвачен управляемый артиллерийский снаряд «Excalibur».

Это говорит о том, что наши ученые и специалисты за время ведения специальной военной операции изучили и сумели взломать электронную начинку натовских ракет и снарядов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета

177 - вертолетов

2572 - беспилотных летательных аппарата

390 - зенитных ракетных комплексов

6866 - танков и других боевых бронированных машин

904 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3624 - орудия полевой артиллерии и миномета

7395 - единиц специальной военной автомобильной техники