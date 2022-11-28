Небывалый рост заболеваемости: В Россию пришли три новых подвида гриппа, от которых нет иммунитета

Инфекционист Тимаков считает, что сезон гриппа в новом году будет особенно тяжелым Фото: Мария ЛЕНЦ

В России сейчас идет активный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщают и министр здравоохранения, и Роспотребнадзор, да и простое наблюдение за родными и близкими официальные данные подтверждает. Болеют и взрослые, и дети. В Москве госпитализация детей с гриппом больше, чем в два раза превысила показатели «доковидного» времени, основная причина – штамм гриппа А (H1N1 или свиной грипп). Причем бурный рост наблюдается во всем мире. В США заболеваемость гриппом растет, особенно в южных штатах и в южно-центральных. Европа, помимо общей тенденции распространения гриппа, напугана и крупнейшей за последние несколько лет вспышкой гриппа птичьего, переход которого на человека грозит тяжелой болезнью.

СЕЗОН ГРИППА БУДЕТ ОСОБЕННО ТЯЖЕЛЫМ

Уже по мониторингу развития ситуации в южных полушариях было понятно, что сезон гриппа начнется раньше в этом году и будет тяжелым, рассказал «Комсомолке» врач – инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Фактически к нам пришли три новых подвида гриппа, те, которые у нас еще не были, а значит и для иммунитета они – в новинку, включая неприятный свиной грипп.

Вакцина была подготовлена заранее и работает она против выявленных штаммов гриппа хорошо. Проблема в том, что привилось не так много людей, поэтому рост заболеваемости гриппом будет продолжаться. Уровень охвата населения вакцинацией против гриппа в целом по России составляет порядка 41%.

ИММУНИТЕТ ОТ ГРИППА ОТВЫК

Ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, за три года привели к тому, что люди с гриппом встречались меньше и специфический иммунитет к этой болезни вырабатывался реже.

- Соответственно на выходе мы имеем отсутствие иммунитета в популяции к диким штаммам гриппа и высокий рост заболеваемости, - говорит Евгений Тимаков.

КОРОНАВИРУС ДАЛ ПРОБОИНУ В ЗАЩИТЕ

Не надо недооценивать и влияние ковида. Коронавирусная инфекция частично меняет иммунный ответ у людей. Есть данные о том, что коронавирус может воздействовать на иммунологическую память, то есть стирать данные о предыдущих вирусах, с которыми человек встречался. Так что это тоже может быть причиной того, почему сейчас так много людей болеет не только гриппом, но и разными формами ОРВИ, а эпидемический сезон обещает быть одним из самых сложных за последние годы.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

- Стоит сделать профилактическую прививку от гриппа, даже несмотря на то, что сезон заболеваемости уже начался (при условии, что вы еще не переболели и дома нет контакта с заболевшими).

- Сдать тест на грипп. Симптомы ОРВИ, гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи – повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, однако методики лечения этих инфекций имеют отличия. Против гриппа есть специализированные лекарственные препараты, которые при своевременном использовании значительно снижают риски госпитализации и тяжелого течения.