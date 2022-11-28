ФСБ опубликовало видео допроса трех диверсантов пойманных в Запорожской области

Задержанные украинские диверсанты дали подробные показания на следствии.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области.

«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», - сообщают в ФСБ России.

Задержанные украинские диверсанты дали подробные показания на следствии.

- Проживал на территории Украины, совершил грабеж с другом, нас поймали. На нас вышел сотрудник СБУ, который сказал, что нас отмажет, если мы совершим в Мелитополе взрыв. Прибыв в Мелитополь мы забрали в условленном месте два пистолета, гранат и взрывчатку с детонатором. Когда мы поехали на рынок, где должен был произойти теракт, нас задержали.

Везла друзей на закладку бомбы женщина, которая также арестована.

В автомобиле задержанных оперативники нашли самодельную бомбу на основе армейской взрывчатки - пластита и электродетонаторы. В квартирах у задержанных обнаружили два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

«Сейчас злоумышленники доставлены в Москву, где следственными органами в их отношении возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - уточнили в ФСБ России.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.