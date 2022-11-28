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Происшествия28 ноября 2022 11:52

ФСБ опубликовало видео допроса трех диверсантов пойманных в Запорожской области

Террористов после неудачного грабежа завербовал сотрудник Службы безопасности Украины и предложил выбор: сесть в тюрьму или устроить взрыв на центральном рынке Мелитополя
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Задержанные украинские диверсанты дали подробные показания на следствии.

Задержанные украинские диверсанты дали подробные показания на следствии.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области.

«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», - сообщают в ФСБ России.

Задержанные украинские диверсанты дали подробные показания на следствии.

- Проживал на территории Украины, совершил грабеж с другом, нас поймали. На нас вышел сотрудник СБУ, который сказал, что нас отмажет, если мы совершим в Мелитополе взрыв. Прибыв в Мелитополь мы забрали в условленном месте два пистолета, гранат и взрывчатку с детонатором. Когда мы поехали на рынок, где должен был произойти теракт, нас задержали.

Везла друзей на закладку бомбы женщина, которая также арестована.

В автомобиле задержанных оперативники нашли самодельную бомбу на основе армейской взрывчатки - пластита и электродетонаторы. В квартирах у задержанных обнаружили два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

«Сейчас злоумышленники доставлены в Москву, где следственными органами в их отношении возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - уточнили в ФСБ России.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

ЧПКАРТИНА ДНЯ