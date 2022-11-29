Своя красота: из Алтая – с заботой о здоровье

Собственное производство позволяет не только снизить расходы и не бояться проблем с логистикой, но и еще строже контролировать качество - «от» и «до».

Еще несколько лет назад в ассортименте барнаульской компании «МейТан» были товары, произведенные в основном за границей - на заводах Индии, Китая, Тайваня, Израиля… Но именно в 2022-м, не самом простом для бизнеса году, «МейТан» открыла собственную производственную площадку в родном городе. Здесь выпускают уникальную продукцию на основе алтайских трав.

НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА

Президент «МейТан» Любовь Леванюк уверена: кризис – это точка роста. Весь 2022-й для нее и ее коллег прошел под девизом: «Влиять нужно лишь на то, на что можно повлиять». С Любовью мы поговорили о том, как за 20 лет (в следующем году у «МейТан» юбилей) они прошли путь от маленького предприятия, занимающегося продажей косметических средств с китайскими иероглифами на упаковке, до международной компании с собственным наукоемким производством. И выяснили, почему не стоит опасаться дефицита качественных витаминов, БАД и других косметических и лечебных продуктов.

– Санкции в начале года вводили так стремительно, что подготовиться к ним времени ни у кого не было, резко проявили себя и логистические сложности. Как это сказалось на вашей работе?

Солнца на Алтае — больше чем в Сочи и Швейцарии, уверена Любовь Леванюк. Уникальный климат региона наделяет местные растения выдающимися лечебными свойствами.

– Запреты и ограничения действительно напрямую коснулись компании – ведь наше производство к тому моменту было расположено в десяти странах, включая Данию. С ней, а еще с Малайзией сотрудничество прекратилось, но это не сильно отразилось на нас в силу сравнительно небольших объемов. Косметические средства из Малайзии мы заменили на продукты из Шри-Ланки. С азиатскими странами вообще повезло больше, и мы сейчас сконцентрировались на контрактах с ними. Но и тут существенно осложнилась логистика, выросли производственные расходы из-за скачков курса валют.

– Тем не менее вы не отложили запуск собственного производства…

– Нет, более того, именно весной, на фоне всего происходящего вокруг, мы приняли решение о быстром старте. Да, это было не самое удачное для бизнеса время – высокие ставки на закупку оборудования, на обмен валюты. Но это было правильным и своевременным решением. Сегодня, когда поставки из других стран непредсказуемы, иметь свое производство необходимо, чтобы снизить расходы, сократить цикл выпуска продуктов на рынок и не допустить дефицита. К тому же мы получили возможность полностью управлять процессом: от выбора поставщиков сырья до контроля качества готового товара.

Собственную площадку для выпуска продукции «МейТан» открыла в октябре 2022 года. Инвестиции в проект составили 25 миллионов рублей, площадь первой линии – 400 «квадратов».

РЕГИОН ЗДОРОВЬЯ

Что и из какого сырья выпускать – у «МейТан» сомнений не было. На солнечном Алтае растет более 2 тысяч видов трав, многие из них обладают уникальными лечебными свойствами. Максимальная активность сырья обусловлена уникальным климатом региона: температура здесь колеблется от -40 до +35 градусов, а солнца больше чем в Сочи и швейцарском Давосе.

Один из бестселлеров «МейТан» – серия «Крепкое сибирское», включающая фитокапсулы, биоконцентраты, кремы, сиропы для детей, твердый мед. На ее разработку вдохновили местные рецепты для здоровья. Теперь эту серию дополнят новые продукты с повышенной эффективностью, созданные по новым технологиям, в рамках фитофармакологического проекта MEITANGREEN.

Помимо фитокапсул в серию «Крепкое сибирское» входят кремы, биоконцентраты, сиропы для детей и твердый мед.

– В чем основное преимущество этой серии?

– Все компоненты не только натуральные, но и экологически чистые – лекарственные травы, травы народной медицины, прополис, мумиё, барсучий жир продукты мараловодства. Алтайский марал – так называемый эндемик, то есть этот вид оленя нигде, кроме Алтая, больше не обитает. Его панты ценятся в 1,5–2 раза дороже новозеландских, американских, корейских, китайских пантов и в 10–12 раз дороже рогов северного оленя, лося.

Всего в серии «Крепкое сибирское» 14 фитокапсул: каждая имеет свой уникальный состав и назначение. Самые популярные – «Здоровые сосуды – долгая жизнь», «Свобода движения», «Эмоции под контролем». Алтайские фитокапсулы в ассортименте компании уже 7 лет. В этом году они получили награду ECO BEST AWARD в категории товаров для здоровья.

А в ноябре один из видов фотокапсул – «Свобода движения» – впервые изготовили на собственном производстве «МейТан». На очереди другие продукты.

В 2022 году алтайские фитокапсулы получили награду ECO BEST AWARD в категории товаров для здоровья.

– В основе нашего подхода к делу – использование натуральных, экологически чистых компонентов, научное обоснование эффективности рецептур, а также реализация передовых достижений науки с применением высоких технологий и современного оборудования, – говорит Любовь Леванюк. – Благодаря этому качество продуктов, выпускаемых на собственном производстве, на сто процентов управляемо и прогнозируемо.

Кстати, о рецептурах. Это результат совместной работы с учеными сибирских НИИ и Алтайского государственного университета. При разработке рецептур, контроле качества на всех этапах производства применяется такой же подход, как при изготовлении лекарственных препаратов. В составе фитокапсул собственного производства измельченные сухие травы усилены сухими экстрактами и CO2-экстрактами, что улучшает усвояемость и повышает эффективность продуктов. Среди дополнительных активных компонентов - микрокристаллическая целлюлоза, которая является сорбентом и источником полезных для работы ЖКТ пищевых волокон. Новые капсулы - прозрачные, на 100% состоят из желатина и не содержат красители.

Коллектив компании «МейТан» - Гончаров Евгений, Ефименко Лариса, Поломошнова Юлия, Сергеева Светлана, Царев Виталий: «Работаем для вашего здоровья»

– После того как с рынка ушли многие крупные игроки, вырос ли спрос на отечественную продукцию?

– Да, уход западных игроков с рынка стимулировал спрос на категорию товаров для здоровья: с начала года он вырос у нас более чем на 50%. В частности, повлияла приостановка работы iHerb в России. Сейчас наши фитокапусулы – это альтернатива товарам, исчезнувшим с рынка. Абсолютно натуральные, доступные и по цене, и по наличию. В ближайшее время мы планируем нарастить объем производства, и у нас позитивные прогнозы: спрос растет уже третий год. Более того, мы планируем развивать экспорт, потому что алтайские продукты ценят за рубежом.

– А импорта в вашем ассортименте теперь совсем не будет?

– Почему же? Мы расширили линейку и за счет импортных БАД (омега, цинк, про- и пребиотики из Израиля). Сегодня у нас в ассортименте есть продукты, аналогов которым просто нет в России, например, таблетки молодости, косметика с бионическим пептидом яда паука. Для нас «импортозамещение» – это желание и готовность предложить замену ушедшим западным брендам на рынке оздоровительных и косметических средств. Своими силами и с помощью наших партнеров. Мы продолжаем искать новых поставщиков в дружественных странах, прорабатываем новые направления для развития собственного производства. И считаем, что для этого у нас есть все ресурсы. Сейчас самое главное – не останавливаться.

КСТАТИ

Собственное производство – это не только возможности для бизнеса, но и новые рабочие места для жителей региона, и возможность помогать тем, кому это необходимо. Это для компании тоже очень важная история.

– Несмотря на кризис, нам удалось не просто сохранить, но и увеличить количество рабочих мест. А также продолжить реализацию нашего благотворительного проекта «Жизнь одна», – рассказывает Любовь Леванюк. – В частности, в этом году мы открыли еще 4 игровые комнаты в детских больницах. Всего таких комнат уже 40. В октябре на средства фонда куплен кардио-монитор для главного военного госпиталя им. Бурденко.

Антистресс-менеджер Уруми всегда готова выслушать и поддержать коллег.

СПРАВКА «КП»

«МейТан» – компания с 20-летней историей. Ее продукция производится по международным стандартам качества и представлена в разных ценовых категориях, от низкоценового сегмента до премиума.

Компания специализируется на производстве фитокапсул, биологически активных добавок, биоконцентратов, массажных масел и бальзамов, обезболивающих пластырей и биостикеров, косметики и средств гигиены на травах.

В ассортименте компании есть продукция и для мужчин: для них выпускают средства для детоксикации печени, снижения сахара в крови, для суставов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пантовые орешки с кедром и женьшенем